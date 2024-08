Oto końcowa klasyfikacja medalowa igrzysk w Paryżu. O pierwszym miejscu zdecydował ostatni finał

Aż do ostatniej dyscypliny igrzysk olimpijskich w Paryżu decydowało się to, kto wygra ich klasyfikacje medalową. Przed finałem koszykówki kobiet USA - Francja zdecydowanie najwięcej medali mieli Amerykanie, ale z kolei Chińczycy postawili na ich jakość, a nie liczbę, stąd to oni prowadzili za sprawą 40 złotych "krążków".

Amerykanie wygrali klasyfikację medalową IO w Paryżu! Zadecydowała ostatnia konkurencja

Po dramatycznym meczu finałowym Amerykanki zdołały pokonać Francuzki 67:66, co sprawiło, że koniec końców Stany Zjednoczone zdobyły 40. złoty medal i to one wygrały klasyfikację medalową. Amerykanie jako jedyni byli w stanie zdobyć ponad 100 medali (126) oraz po 40 "krążków" każdego kruszcu. Zdobyli 40 złotych, 44 srebrne i 42 brązowe medale.

Drugie miejsce zajęły Chiny (40-27-24), a trzecie Japonia (20-12-13). Sporym wyczynem jest wysokie czwarte miejsce Australii (18-19-16), która ma tylko 26 milionów mieszkańców, a także szóste Holandii (15-7-12) z 18 milionami obywateli. To jednak nie Holendrzy, a gospodarze igrzysk Francuzi byli najlepszą europejską reprezentacją z bilansem 16-26-22. Pod względem liczby medali minimalnie wyprzedzają ich Brytyjczycy, którzy wprawdzie zdobyli aż 65 medali, ale tylko 14 złotych, przez co w klasyfikacji byli na siódmej pozycji.

Reprezentacja Polski z dorobkiem 10 medali, w tym 1 złotym, 4 srebrnymi i 5 brązowymi, zajęła dalekie 42. miejsce. Wszystko za sprawą tylko jednego krążka zdobytego przez Aleksandrę Mirosław. Więcej medali od Polski zdobyło z kolei 20 krajów, z czego 14 to kraje o liczbie ludności większej od Polski. Dla naszego kraju to najgorsze letnie igrzyska olimpijskie od 68 lat i igrzysk w Melbourne (1-4-4).

Końcowa klasyfikacja medalowa IO w Paryżu: