Ewakuacja w samym centrum Paryża! Co z ceremonią zamknięcia igrzysk?

Wieża Eiffla była jednym z najważniejszych miejsc podczas ceremonii otwarcia igrzysk. U jej podnóża zbudowano także boiska, na których później rywalizowali siatkarze plażowi. W ceremonii zamknięcia paryskiej imprezy już nie będzie uczestniczyć, bo ta odbędzie się na stadionie Stade de France, ale mimo to stała się ona miejscem niezwykle nerwowej sytuacji na kilka godzin przed oficjalnym końcem igrzysk.

REKLAMA

Zobacz wideo To koniec reprezentacji Polski jaką znamy? Wstrząs po igrzyskach

Wieża Eiffla ewakuowana przez nieznanego "alpinistę"

Jak poinformowała paryska policja, wszyscy turyści przebywający dziś na wieży, a także u jej podnóży, musieli zostać ewakuowani. Powodem całego zamieszania jest mężczyzna, który z nieznanych jeszcze nikomu powodów, postanowił bez żadnego zabezpieczenia (i pozwolenia) wspiąć się na najsłynniejszy obiekt Paryża.

Policja szybko zatrzymała miłośnika mocnych wrażeń

Mężczyznę dostrzeżono mniej więcej w momencie, w którym znajdował się tuż nad symbolem olimpijskim, wiszącym na wieży Eiflle'a podczas igrzysk olimpijskich. Nagrania z całego zdarzenia ekspresowo obiegły Internet. Nie widać na nich czy tajemniczy "alpinista" ma przy sobie niebezpieczne narzędzia lub materiały wybuchowe. Był za to ewidentnie bez koszulki. Natomiast policja zgodnie z procedurami i tak zarządziła prewencyjną ewakuację. Na ten moment wiadomo, że mężczyzna został już zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Do całego zdarzenia doszło około godziny 15:00. Rozpoczęcie ceremonii zamknięcia igrzysk zaplanowane jest na godzinę 21:00. Jak pisaliśmy wyżej, wieża Eiffla nie będzie jej częścią, zatem nic nie wskazuje na to, by ten incydent miał w jakikolwiek sposób zakłócić lub opóźnić jej przebieg. Przypomnijmy, że chorążymi naszej reprezentacji w trakcie zamknięcia olimpijskiej rywalizacji będą wicemistrzyni w boksie Julia Szeremeta oraz kajakarz Wiktor Głazunow.