Skandal sędziowski mógł odebrać Pikulik medal! "Bezpardonowy faul"

- Ja jutro startuję w Tour de France! - krzyknęła szczęśliwa Daria Pikulik do dziennikarzy, którzy na nią czekali po odniesieniu przez nią życiowego sukcesu. A po wywiadach poszła szukać rodziców, którzy mieli ją zawieźć na miejsce startu tej prestiżowej imprezy w kolarstwie szosowym. Ostatniego dnia igrzysk w Paryżu zdobyła zaś pierwszy od 1972 roku medal olimpijski dla Polski w kolarstwie torowym. I zrobiła to po dwóch trudnych latach, podczas których - tak jak reszta polskich kolarzy - miała mocno pod górkę i niedawno o tym głośno powiedziała. - Wszyscy kolarze za mną stoją - zapewnia.

Trener Pikulik oburzony: to jest niedopuszczalne! Trudny powrót po kraksie

Pikulik z pełnym przekonaniem może się podpisać pod stwierdzeniem "Do trzech razy sztuka" w kontekście jej olimpijskich startów. Pech w Rio de Janeiro, pech (kraksa) w Tokio. Wreszcie w Paryżu zaświeciło dla niej słońce, choć musiało się przedzierać przez ciemne, gęste chmury. W scratchu została zablokowana i skończyła na 14. miejscu, a w wyścigu eliminacyjnym doszło do wielkiej wpadki sędziowskiej - pośpiesznie ogłoszona odpadnięcie Polki, myląc ją z inną zawodniczką.

- To jest niedopuszczalne na takich imprezach! Jak można popełnić taki bezpardonowy faul? Jak można wyeliminować dziewczynę jadącą na drugim, trzecim miejscu? Rozumiałbym, gdyby to było na pograniczu, gdyby jechała dołem. Ale jechała w środku grupy, spokojnie i została wyeliminowana. To doprowadziło do rozbicia jej, później musiała się przedzierać. To 10. miejsce było bardzo niefortunne. Bez tego błędu to byłaby zupełnie inna walka, spokojniejsza sytuacja - złości się trener Grzegorz Ratajczyk.

Pikulik też przyznaje, że całkowicie wybiło ją to z rytmu i zdenerwowało. Ale też zamieniła tę złość w mobilizację.

- Powiedziałam sobie przed wyścigiem punktowym: "Kurde, jak zawsze to szczęście nie jest po mojej stronie. Ale to nie zmienia faktu, że dalej mam silne nogi i muszę odpalić teraz od startu". Trener Sylwester Szmyd powiedział mi "Jedziesz tak, jakby jutra miało nie być" i tak pojechałam. Nie mam sobie nic do zarzucenia - zapewnia kolarka.

A Ratajczyk określa ten występ Pikulik mianem najpiękniejszego wyścigu w życiu, a 28-latka w pełni się z nim zgadza.

- Nie dowierzam, ile sił miałam w nogach. Dałam z siebie wszystko podczas przygotowań. Były najcięższe w moim życiu. Ale jak widać - warto ciężko pracować - podkreśla.

Pracować musiała też nad powrotem do zdrowia, gdy pod koniec maja uległa kraksie w wyścigu szosowym.

- Byłam po niej w ogromnym dołku. Myślałam, że połamałam obojczyk, ale moje kości są twarde. Na tydzień musiałam spuścić z tonu, żeby wszystko się zagoiło, bo był to bardzo duży ból i bałam się bardzo, jak będzie w madisonie, ale na szczęście ręka była sprawna - wspomina Pikulik.

Pikulik nie unika trudnych tematów. "Wszyscy kolarze stoją za mną"

Jej krążek jest ostatnim, dziesiątym wywalczonym dla Polski w igrzyskach w Paryżu. Równo 100 lat temu w stolicy Francji kolarze torowi zdobyli pierwszy olimpijski krążek dla Polski. Również srebrny. Pikulik nie kryje, że zdobyty w niedzielę krążek jest spełnieniem jej marzeń. A jego wartość zwiększają trudności, z jakimi musiała się mierzyć w ostatnich dwóch latach.

- Ten medal wszystko wynagradza - zapewnia szczęśliwa.

Kilka dni temu w Paryżu opowiadała sfrustrowana o problemach, z jakimi się mierzyła, a które wynikały z trudności z finansowaniem w Polskim Związku Kolarskim. Problemy dotyczyły m.in. sprzętu.

- Powiedziałam czystą prawdę i wszyscy kolarze stoją za mną. Powiedziałam trenerom, że teraz jedziemy sztafetą i dodałam: "Ja swoje powiedziałam, Mateusz [Rudyk - red.] zaczął, ja byłam druga, wy zrobicie coś z tym dalej". Mam nadzieję, że ten medal zmieni coś i niech to będzie apel do wszystkich. Polscy kolarze mogą dostarczać medale olimpijskie, tylko po prostu potrzebują odpowiedniego wsparcia - przekonuje Pikulik.

Przed igrzyskami w Paryżu duże wsparcia dostała od swojej ekipy - Human Powered Health. Okazuje się, że przenosiny do niej z polskiej grupy też nie były łatwe.

- Przy odejściu potraktowano mnie okropnie. Musiałam jeszcze zapłacić, by iść do World Touru, a dzięki temu przejściu miałam potem pieniądze na przygotowania do igrzysk - wspomina wicemistrzyni olimpijska z Paryża.