"Wielki wstyd". Eksperci aż grzmią po sensacyjnym medalu dla Polski

Daria Pikulik była ostatnią polską sportsmenką, która pojawiła się na olimpijskim starcie w Paryżu. Pojechała w kolarskim wieloboju, czyli tzw. omnium i dzięki fenomenalnej postawie w ostatniej konkurencji - wyścigu punktowym - przesunęła się z ósmej na drugą pozycję i zdobyła srebro. Tym samym rzutem na taśmę powiększyła dorobek Polski do 10 medali. W dodatku prawie nikt się tego nie spodziewał. Dziennikarze i eksperci, komentujący na portalu X, nie mogą wręcz w to uwierzyć.

- Wow! Daria Pikulik ma srebro w Paryżu. Ale piękna niespodzianka! Dziesiąty medal dla Polski - skomentował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

- Daria Pikulik medalistką olimpijską. Srebro, sensacja na welodromie. Ależ fenomenalny ostatni wyścig punktowy, ależ walka, ależ cudowna jest Daria!!! Ostatni polski start to srebro!!! Mamy 10 medali!!! - cieszył się dziennikarz TVP Sport Jakub Kazula.

Z kolei Roman Kołtoń nawiązał do wywiadu, jakiego Daria Pikulik udzieliła stacji TVP Sport. Kolarka po nieudanym starcie w madisonie opowiedziała o skandalicznych warunkach, w jakich przygotowywała się do igrzysk. - W lutym musiałam sama zapłacić sobie za zgrupowanie. Do kwietnia nie mieliśmy nawet informacji odnośnie finansowania. Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostałyśmy dzień przed startem. Także to nie jest nasza wina - ujawniła wówczas kolarka. - Że Daria Pikulik miała takie kłopoty w trakcie przygotowań, i tak powalczyła o medal, to wielka chwała dla sportsmenki i wielki wstyd dla PZKol (tylko już niech nie zrzucają winy na wielkopolski związek kolarski…) Taka prawda! I tu nie ma się co cackać z PZKol-em - też taka prawda! - dobitnie podsumował dziennikarz "Prawdy Futbolu".

Pikulik zszokowała wszystkich. "Większa sensacja niż Tomala w Tokio"

- Daria Pikulik sprawia sobie i nam wielką radość a statystycznie dzięki niej kończymy igrzyska z dwucyfrowym bilansem medalowym. Brawo Daria, brawo wszyscy nasi medaliści. Radość z sukcesów psuje tylko świadomość, że 41. miejsce (na ten moment 42. - przyp. red.) w klasyfikacji medalowej jest najniższym od...100 lat - skomentował czterokrotnym mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski.

- Daria Pikulik wicemistrzynią olimpijską! Polska zdobyła srebrny medal w omnium w kolarstwie torowym! Brawo! Rzutem na taśmę - w ostatnim polskim starcie - mamy 10 medali w Paryżu - skomentował Adam Bucholz.

- Przecież to jest niemożliwe. Pikulik to większa sensacja niż Tomala w Tokio - ocenił Marcin Malawko z "Watch Ekstraklasa".