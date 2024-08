Polka sprawiła najpiękniejszą sensację! Mamy sensacyjny medal w Paryżu

Daria Pikulik po pierwszej konkurencji zajmowała dopiero 14. miejsce. W kolejnej zajęła za to trzecią lokatę i wyraźnie poprawiła swoją sytuację. Przed startem ostatniego wyścigu była siódma z dorobkiem 72 pkt. Do będącej na podium Maggie Coles-Lyster traciła wówczas 24 pkt. Mimo że nikt się nie spodziewał, że może jeszcze powalczyć o sukces, to zaskoczyła praktycznie wszystkich.

Srebrny medal IO dla Darii Pikulik. Co za sukces naszej zawodniczki

