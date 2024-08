Polki pokonały mistrzynie i wicemistrzynie olimpijskie. Dziś jest tylko przykro

323 dni temu, we wrześniu zeszłego roku, Polki pokonały najpierw Amerykanki, a później Włoszki w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Paryżu rozgrywanym w łódzkiej Atlas Arenie. To w ten sposób siatkarki zagwarantowały sobie powrót na turniej olimpijski po szesnastu latach. Wtedy był ogrom radości, a przeciwniczki - Włoszki pokonane ostatniego dnia rywalizacji - nie mogły być nawet pewne, że dołączą do zawodniczek Stefano Lavariniego dziesięć miesięcy później.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kurek już jest ikoną! Niebywałe, czego dokonał

Oto, ile w sporcie znaczy niespełna rok. Dziesięć miesięcy temu Polki awansowały na igrzyska, pokonując przyszłe finalistki

Jednak niespełna rok to w sporcie i siatkówce kobiet ogrom czasu, kiedy może się zmienić wszystko.

I tak w sierpniu 2024 roku ze szczęścia płaczą Włoszki, które właśnie zdobyły złote medale igrzysk po meczu z Amerykankami. One, choć nie bronią tytułu mistrzyń olimpijskich sprzed trzech lat, to zdobywają piąty medal na piątych igrzyskach z rzędu.

Niestety po drodze, w ćwierćfinale, siatkarki z USA pokonały Polki. One to wszystko oglądają już z kraju, bo zdążyły wrócić z Paryża. Albo i nie oglądają, bo to dla nich za trudne. Potrzebują jeszcze czasu, żeby swoją olimpijską porażkę przetrawić.

To brutalny i przykry obrazek dla polskiej siatkówki kobiet. Warto jednak pamiętać o tym, co pisaliśmy tuż po meczu Polska - USA parę dni temu: że wyraźna porażka w ćwierćfinale w Paryżu z dalszej perspektywy jest sukcesem. I nie może przykryć tego, co trener Lavarini i jego zawodniczki osiągnęły w ostatnim czasie.

Włosi jakby kręcili siatkarskich "Avengersów"

Jednak powiedzieć, że Polki wygrywały we wrześniu 2023 roku z tymi samymi drużynami, które już w sierpniu zdobyły dwa najcenniejsze medale na igrzyskach, byłoby sporą przesadą. Wszystko zgadza się tylko z nazwy. Tak naprawdę Amerykanki i Włoszki sprzed kilku miesięcy i te, które osiągały sukces w Paryżu, to zupełnie inne, odmienione zespoły. I gra przeciwko nim wtedy, a teraz to dwie kompletnie różne rzeczy.

Poprzedni sezon reprezentacyjny siatkarek Włosi kompletnie wymazali z kart historii. W zapomnienie poszedł nie tylko przegrany turniej kwalifikacyjny w Łodzi, ale także współorganizowane mistrzostwa Europy zakończone przegranym półfinałem i brakiem medalu, jak i konflikt w kadrze, nad którym nie potrafił zapanować zwolniony później trener Davide Mazzanti. Na 2024 rok zarządzono wielką reformę pod hasłem: wykorzystajmy nasz potencjał. I Włoszki nie tylko pierwszy raz przeszły olimpijski ćwierćfinał, ale dotarły do finału i go wygrały.

Chodziło o to, żeby nie wykluczać z gry w kadrze zawodniczek, które wcześniej stanowiły jej siłę. To dlatego w olimpijskim finale 22 punkty zdobyła Paola Egonu - jedna z najlepszych atakujących świata, rok wcześniej wpuszczana tylko na zmianach, a potem w ogóle niepojawiająca się w zespole. Teraz stała się jego najmocniejszym punktem, choć jej koleżanki z drużyny też weszły na bardzo wysoki, do tej pory dla nich nieosiągalny, poziom.

A to wszystko dzięki świetnej pracy włoskiego sztabu. Powstał tak, jakby Włosi postanowili stworzyć siatkarską wersję "Avengersów" od Marvela. Jego twarzą został Julio Velasco. Argentyńczykowi, który lata temu przyjechał do Włoch odmienić tamtejszą siatkarską kulturę i był autorem wielkich sukcesów męskich drużyn z lat 1989-1998, z tamtego okresu brakowało jednak olimpijskiego złota. I udało mu się je dołożyć do swojego bogatego dorobku w wieku 72 lat. A pomogły mu inne wielkie nazwiska włoskiej siatkówki: Lorenzo Bernardi (dwukrotny mistrz Europy i świata, a także wicemistrz olimpijski jako zawodnik, świetny trener klubowy) i Massimo Barbolini (były trener Włoszek z lat 2006-12, gdy dwukrotnie wygrywał z nimi mistrzostwa Europy i Puchar Świata). Taka mieszanka doświadczenia pozwoliła na świetne przygotowanie zespołu i wygranie obu najważniejszych imprez sezonu - poza igrzyskami olimpijskimi Włoszki były też najlepsze w Lidze Narodów.

Kiraly pozostał wierny swojej filozofii. I wiele na tym wygrał

Za to w przypadku Amerykanek ich przemianę najlepiej widać po ćwierćfinale z Polkami. Różnica klas w tym meczu była ogromna, a trener Karch Kiraly zaskoczył wykorzystaniem w nim zawodniczek, które do tej pory często nie dawały sobie rady z udźwignięciem odpowiedzialności gry w kluczowych meczach i na najwyższym poziomie.

To wielka sztuka stworzyć zespół, który będzie w stanie mierzyć się z najlepszymi, nie mając tych samych warunków co one. Jeszcze przy okazji kwalifikacji olimpijskich w Łodzi Kiraly przyznawał nam rację, gdy mówiliśmy, że kadra USA jest zbudowana zupełnie inaczej niż wielkie siły nowoczesnej siatkówki. Że musi szukać własnej przewagi nad innymi, podczas gdy Turcja ma Melissę Vargas, Polska Magdalenę Stysiak, Włochy Paolę Egonu, a Brazylia choćby Gabi. Amerykanom zwyczajnie brakowało oparcia na kimś własnej gry. Kiraly gratulował innym sukcesów ich myśli szkoleniowych i korzystania z zawodniczek robiących różnicę na boisku, ale sam pozostawał przy własnej i starał się podwyższyć jakość całej drużyny.

- Chcemy zachować więcej balansu w ataku, żeby był zróżnicowany i różnorodny. Nie mamy dominującej ofensywnej zawodniczki, jak Tijana Bosković u Serbek, Melissa Vargas u Turczynek, czy często wchodzących w te role siatkarek z Polski, czy Włoch. To jeden sposób, obecnie bardziej efektywny, na skuteczną grę. My podchodzimy do tego jednak inaczej i tak wygrywaliśmy mistrzostwa świata w 2014 roku, czy ostatnio igrzyska olimpijskie. Jesteśmy z tego bardzo dumni - podkreślał Kiraly. - Każdy zespół ma teraz jedenaście miesięcy do końca olimpijskiego cyklu. Musisz stać się najlepszą wersją siebie, o to będzie walczyć te dwanaście drużyn, które polecą do Paryża. Ten turniej to tylko część drogi, którą musisz przebyć, żeby to zadanie wykonać - mówił nam wówczas w Łodzi.

I miał rację. Może i ostatecznie siła Włoszek okazała się zbyt wielka, żeby ją przezwyciężyć w finale, ale w USA nikt raczej nie będzie narzekał na to srebro. To, że udało się je wywalczyć, już jest wielkim sukcesem, dla wielu z zewnątrz dość niespodziewanym.

Słowa Wołosz o medalu siatkarzy mogą stać się wymowne dla Polek

A Polki? Przed kolejnym sezonem pewnie wiele się u nich zmieni, ale ważne, żeby dalej się rozwijały. Bo ten olimpijski ćwierćfinał, choć bolesny, może być dla nich kolejnym krokiem w walce o zbudowanie tu czegoś jeszcze większego.

Kadra Lavariniego doświadczyła już porażki w ćwierćfinale mistrzostw świata - gdy w 2022 roku postraszyły późniejsze złotym medalistkom z Serbii, ćwierćfinale mistrzostw Europy - gdy w 2023 roku nie wykorzystały własnych szans przeciwko późniejszym zdobywczyniom tytułu z Turcji i teraz także ćwierćfinale igrzysk olimpijskich - nie pokazując nawet połowy swojego potencjału przeciwko grającym świetnie późniejszym wicemistrzyniom olimpijskim z USA. Rozmiar tej ostatniej porażki nie jest powodem do dumy, ale sam fakt, że Polki odpadły na tym etapie rozgrywek, nie jest też żadnym powodem do wstydu. A do wyciągnięcia wniosków i sprawienia, żeby taki mecz stał się ważną lekcją, a nie tylko przykrym wspomnieniem.

Joanna Wołosz, która po tym sezonie zakończyła swoją reprezentacyjną karierę, ciekawie mówiła podczas tych igrzysk na temat powodu, dla którego przez 20 lat polscy siatkarze odpadali w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego, a teraz wreszcie udało im się zdobyć medal. Rozgrywająca goszcząca wówczas w studiu Eurosportu oceniła, że "Polacy nauczyli się cierpieć". I w pewnym sensie Polkom te porażki w kluczowych momentach kilku wielkich imprez ostatnich lat też mogą pomóc w przyszłości.

To dla Polek, pewnie wciąż obolałych po tym, czego doświadczyły w Paryżu, może na razie brzmieć jak banał. Jednak w połączeniu z potencjałem, który dał dwa brązowe medale Ligi Narodów i walkę z najlepszymi zespołami na świecie, to wkrótce może jeszcze przynieść wiele radości polskim kibicom. Jestem przekonany, że niedługo to zrozumieją, a ich trener Stefano Lavarini znajdzie sposób, żeby to wszystko odpowiednio wykorzystać i przekuć w sukcesy.