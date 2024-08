Kamera TVP pokazała, o co Polacy poprosili Szeremetę. Hity nad hity!

- To była bardzo ciężka walka, tak jak się spodziewałam. Ale świetnie się pokazałam na IO i jestem z siebie zadowolona. Myślałam, że tę walkę wygram, ale była ode mnie szybsza i ten zasięg rąk... Nie udało się, ale próbowałam do samego końca. (...) Widzimy się za cztery lata - powiedziała Julia Szeremeta po walce z Lin Yu-Ting. Polka dotarła do finału igrzysk olimpijskich w boksie w kategorii do 57 kilogramów, co było ogromną sensacją. Tam jednak bezdyskusyjnie i jednogłośnie przegrała z Tajwanką. Mimo to srebrny medal olimpijski to wielkie osiągnięcie, nie tylko dla Szeremety, ale i polskiego boksu. W końcu to pierwszy od 32 lat krążek w tej dyscyplinie.

Julia Szeremeta spotkała się z kibicami i rozdała autografy. Miejsce złożenia jednego z nich zaskakuje

Niemal przez cały turniej 20-latka mogła liczyć na wsparcie kibiców i ekspertów. Ci po ostatniej walce pogratulowali jej sukcesu w mediach społecznościowych. "Brawo! Ciągle szlifowany diament", "To srebro w boksie to wielka rzecz" - pisali. Wielu kibiców przyszło również pod arenę zmagań w Paryżu, by podziękować Szeremecie za walkę.

Nagranie z tego zdarzenia trafiło już do mediów społecznościowych za sprawą TVP Sport. Polka robiła sobie zdjęcia z fanami i rozdawała autografy, mimo później pory. W pewnym momencie podeszła do mężczyzny, który trzymał dziecko na rękach. Dziewczynka była odwrócona plecami do góry i właśnie na nich podpis dość niespodziewanie złożyła Szeremeta. Poprosił o to opiekun dziecka. "Srebrna medalistka olimpijska podpisuje się na... dziecku" - skwitował żartobliwie profil TVP Sport na X. Na koniec bokserka podziękowała wszystkim za przybycie i wsparcie.

Szeremeta to wielka nadzieja Polski na IO w 2028 roku

Julia Szeremeta ma zaledwie 20 lat, a już na koncie wiele sukcesów. Oczywiście srebro igrzysk olimpijskich jest największym z nich. Z kolei przed rokiem zdobyła złoto młodzieżowych mistrzostw Europy. W 2022 roku wywalczyła złoty krążek w mistrzostwach Polski.

Teraz przed nią chwila na odpoczynek i celebrację sukcesu. Wkrótce wróci jednak do treningów i z pewnością weźmie udział w kolejnych wielkich imprezach. Najważniejszym celem będą igrzyska olimpijskie 2028. Tam Szeremeta znów postara się zawalczyć o złoto i tym razem przechylić szalę zwycięstwa na własną korzyść.