Oto prawda rywalce Szeremety. Najlepsza przyjaciółka pokazała zdjęcie

Tajwanka Lin Yu-Ting wywalczyła złoty medal igrzysk olimpijskich w boksie w kategorii do 57 kilogramów. W decydującym pojedynku w Paryżu pokonała jednogłośnie na punkty Julię Szeremetę. Tym samym Yu-Ting skompletowała już tzw. Złoty Wielki Szlem, ponieważ przed złotem olimpijskim wywalczyła m.in. dwa mistrzostwa świata, dwa mistrzostwa Azji i jeden złoty medal Igrzysk Azjatyckich. - Popłynęły mi łzy, bo zdobycie medalu dla mojego kraju znaczy tak wiele. Wiele osób we mnie wierzyło i mnie wspierało. Będę nadal ciężko pracować - mówiła Yu-Ting po ceremonii medalowej.

W trakcie igrzysk wokół Yu-Ting pojawiały się spore kontrowersje. Chodzi o informacje podawane przez organizację bokserską IBA (zarządzaną przez Rosjanina Umara Kremlowa), że w organizmie Tajwanki rzekomo wykryto chromosomy XY (to para chromosomów obecna u większości mężczyzn - red.) i podwyższony poziom testosteronu. Do dziś jednak nie przedstawiono żadnych dowodów w tej sprawie, a MKOl otwarcie stwierdza, że rzekome testy płci przeprowadzane przez IBA nie są wiarygodne.

Mimo negatywnych wpisów i opinii ze strony internautów czy np. pisarki J.K. Rowling to Yu-Ting może liczyć na ogromne wsparcie w swojej ojczyźnie. - Od momentu, w którym zaczęłam boksować aż do teraz, wszystkie trudy treningu wróciły. Popłynęły mi łzy, bo zdobycie medalu dla mojego kraju znaczy tak wiele. Wiele osób we mnie wierzyło i mnie wspierało. Będę nadal ciężko pracować - opowiadała pięściarka tuż po ceremonii medalowej. Tajwańskie media postanowił teraz przypomnieć, że Yu-Ting przyjaźni się z inną znaną sportsmenką z tego kraju.

Tajwańskie media piszą o relacji Yu-Ting z Tzu-ying. "Zbyt silne"

Po finałowym pojedynku Yu-Ting media w Tajwanie przypominały, że pięściarka utrzymuje bliskie relacje z Tai Tzu-ying, tajwańską reprezentantką w badmintonie. Portal sport.ftvnews.com.tw opublikował zdjęcie Yu-Ting z Tzu-ying, w którym sportsmenki pokazują przed lustrem mięśnie brzucha. "Obie uprawiają różne sporty, ale są najlepszymi sportsmenkami o wysportowanych ciałach. Mięśnie ramion Yu-Tinga są zbyt silne" - czytamy we wspomnianym artykule.

Tzu-ying rywalizowała w badmintonie podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Tajwanka odpadła już w fazie grupowej po tym, jak pokonała 2:0 Belgijkę Lianne Tan, a potem przegrała 0:2 z Tajlandką Ratchanok Intanon. Tym samym Tzu-ying nie obroniła srebrnego medalu z igrzysk olimpijskich w Tokio. Wcześniej Tzu-ying zdobywała medale mistrzostw świata, Mistrzostw Azji czy Uniwersjady. Tzu-ying jest określana w ojczyźnie "królową badmintona".

Tajwan zdobył już siedem medali na igrzyskach olimpijskich, z czego dwa złote i pięć brązowych. Poza Yu-Ting po złoto sięgnął męski duet w badmintonie - Wang Chi-lin oraz Lee Yang.