Rosja reaguje po walce Szeremety z Tajwanką w finale igrzysk

- To była niezwykle ciężka walka, tak jak się spodziewałam. Ale bardzo dobrze się pokazałam na IO i jestem z siebie zadowolona. Myślałam, że ten pojedynek wygram, ale była ode mnie szybsza i ten zasięg rąk... Nie udało się, ale próbowałam do samego końca - przekazała Szeremeta po zakończeniu walki. Ta konfrontacja wywołała nie tylko spore poruszenie w polskich mediach, ale również wśród zagranicznych dziennikarzy. Ci postanowili publicznie zabrać głos.

Rosjanie reagują po walce Szeremety. "Nie przeszła testu płci, wygrała złoto"

"W kategorii 'oczekiwania a rzeczywistość' Julia Szeremeta zrobiła w Paryżu najwięcej ze wszystkich Polaków" - skwitował choćby Mateusz Leleń z TVP Sport. Takich komentarzy ze strony polskich dziennikarzy było dużo więcej. Niespodziewanie na ocenę tego starcia zdecydowały się też rosyjskie media. Te nie pozostawiły suchej nitki na rywalce Polki. Tamtejszy przekaz jest jednak propagandowy. Opiera się na pomówieniach, nie na faktach.

"Kolejna bohaterka skandalu płciowego została mistrzynią olimpijską. Podczas turnieju nie przegrała ani jednej rundy, a w finale złamała nos i przejechała się po rywalce" - oznajmił Sports.ru. Portal zaznaczył, że Szeremeta dobrze wyglądała w pierwszej i trzeciej rundzie, ale jednak przewaga warunków fizycznych była zbyt duża. Tym samym musiała zadowolić się jedynie srebrnym medalem. "Sport-Express" twierdzi nawet, że "pięściarka z Tajwanu" zdobyał złoto. "Nie przeszła testu płci, wygrała złoto" - czytamy.

Portal Championat pisze o "złotym dublecie", nawiązując oczywiście do złotego medalu zdobytego przez równie kontrowersyjną Imane Khelif. "Lin perfekcyjnie przewalczyła to starcie, nie pozostawiając Julii żadnych szans. Co ciekawe, polska zawodniczka przytuliła po walce Tajwankę, czego nie zrobiły jej poprzednie rywalki. Saga pięściarek, które nie przeszły testu płci, dobiegła końca - obie mogą się cieszyć ze złota olimpijskiego" - skwitowano.

Oczywiście tak nie można jednak patrzeć na tę sprawę. Faktycznie Imane Khelif i Lin Yu-Ting zostały w ubiegłym roku wykluczone z mistrzostw świata w Indiach. Stało się tak, ponieważ według organizatorów (federacji bokserskiej IBA) rzekomo miały mieć za wysoki poziom testosteronu, a badania DNA podobno wykazały u nich obecność męskich chromosomów XY. Dowodów na to jednak nie przedstawiono.

MKOI odebrał wcześniej prowadzonej przez Umara Kremlowa organizacji IBA prawo do przeprowadzenia kwalifikacji olimpijskich. Sam działacz jest przyjacielem Władimira Putina, co budzi dodatkowe kontrowersje.