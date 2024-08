Gest na podium przykuł uwagę Tajwańczyków. Co za słowa o Szeremecie

- Bardzo ciężka walka, tak jak się spodziewałam. (...) Myślałam, że ten pojedynek wygram, ale była ode mnie szybsza i ten zasięg rąk... Nie udało się, ale próbowałam do samego końca - przekazała Julia Szeremeta po zakończeniu finału IO. Do niecodziennych scen doszło za to na ceremonii wręczenia medali. O wszystkim obszernie rozpisały się tajwańskie media. "Szeremeta pokazała ducha sportowej rywalizacji" - czytamy.

3 screen Eurosport Otwórz galerię Na Gazeta.pl