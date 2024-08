Tusk o 7:34 ogłasza ws. walki Szeremety z Tajwanką. "Pani Julio!"

Nie wiele osób spodziewało się, że Polska wywalczy w Paryżu pierwszy od 32 lat medal igrzysk olimpijskich w boksie. A jednak się udało! Wszystko za sprawą Julii Szeremety. Nasza rodaczka dzielnie walczyła we Francji i to z sukcesami. Tak dotarła do finału. Tam niestety zatrzymała ją Lin Yu-Ting, ale mimo to zyskała uznanie wielu kibiców i ekspertów. - Myślałam, że ten pojedynek wygram, ale była ode mnie szybsza i ten zasięg rąk... Nie udało się, ale próbowałam do samego końca - mówiła 20-latka po walce.

Donald Tusk skomentował sukces Szeremety. Zwrócił uwagę na jeden problem

Tuż po sobotnim pojedynku w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo gratulacji, a także słów wsparcia dla Szeremety. Głos w sprawie zabrał nawet prezydent RP Andrzej Duda. "Julia Szeremeta wywalczyła dla Polski srebrny medal olimpijski w boksie. Pierwszy od dziesięcioleci. Myślę, że wszyscy jesteśmy z niej ogromnie dumni. Walczyła pięknie i dzielnie! Inne aspekty tej walki przykro komentować. Pani Julio! Brawo! Z całego serca dziękujemy i gratulujemy! Jest Pani wspaniałą Reprezentantką Polski! Duma!" - pisał na X.

Okazuje się jednak, że Duda nie był jedynym politykiem, który publicznie skomentował sukces Szeremety. W niedzielny poranek - o godzinie 7:34 - zrobił to także Donald Tusk. "Nie była faworytką, ale boksowała z taką radością i fantazją, że zdobyła nie tylko srebro, ale także nasze serca" - podkreślał premier na X. A na tym nie zakończył.

Wyraził nadzieje, że na kolejnych igrzyskach na szyi Szeremety zawiśnie medal z najcenniejszego kruszcu. Jest jednak jeden warunek. "Jeśli kontrowersje nie zniszczą tej dyscypliny, za cztery lata w Los Angeles będzie złota. Brawo, Pani Julio!" - zakończył. O jakich kontrowersjach mowa?

Najprawdopodobniej chodziło o sytuację z rywalką Polki. Tajwanka została bowiem wykluczona przez IBA z mistrzostw świata 2023. Powodem był - zdaniem organizatorów - za duży poziom testosteronu w jej organizmie. Ponadto badania DNA miały rzekomo wykazać u niej obecność męskich chromosomów XY. MKOl nie uznał jednak tych testów, twierdząc, że są nielegalne, dlatego też dopuszczono zawodniczkę do rywalizacji w Paryżu. Jednak jej obecność wzbudzała spore kontrowersje i wielokrotnie kwestionowano jej kobiecość.

Szeremeta nie musi martwić się o przyszłość

Julia Szeremeta może być z siebie naprawdę dumna. Choć nie udało się wywalczyć złota, to srebro w tak młodym wieku, a przede wszystkim w debiucie na igrzyskach olimpijskich, i tak jest ogromnym osiągnięciem. Wiąże się nie tylko z prestiżem, ale i wielkimi pieniędzmi. Co więcej, Polka zapewniła sobie już olimpijską emeryturę. Najwcześniej będzie mogła się o nią ubiegać za 20 lat.