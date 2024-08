Słowa poszły w świat! Navratilova nie wytrzymała po walce Szeremety z Tajwanką

Po raz pierwszy od 32 lat Polska wywalczyła medal igrzysk olimpijskich w boksie. Dokonała tego Julia Szeremeta, która zdobyła srebrny medal w kategorii do 57 kg. Polka przegrała po trzyrundowym pojedynku z Tajwanką Lin Yu-Ting. Ostatni polski złoty medal w boksie to Jerzy Rybicki oraz igrzyska z 1976 r. w Montrealu. - Bardzo ciężka walka, tak jak się spodziewałam. Ale bardzo dobrze się pokazałam na IO i jestem z siebie zadowolona. Myślałam, że tę walkę wygram, ale była ode mnie szybsza i ten zasięg rąk - mówiła Szeremeta w wywiadzie dla Eurosportu po finale.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak trenuje Julia Szeremeta. Polska medalistka olimpijska zachwyca świat

Szeremeta z medalem igrzysk w Paryżu

"Julia Szeremeta to 20-latka, która uważa się za najlepszą pięściarkę świata. I to bez podziału na kategorie wagowe. Na razie na dowód wielkości ma olimpijskie srebro. Pewnie czuje niedosyt, bo powtarzała cały czas, że chce tu złota. Polska pięściarka dzielnie walczyła o złoto z Tajwanką, ale nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na jej siłę i imponujące warunki fizyczne. Trudno, i tak jest pięknie" - pisze Łukasz Jachimiak, korespondent Sport.pl w Paryżu.

Srebrnego medalu Szeremecie gratulował m.in. prezydent Andrzej Duda czy były premier RP Mateusz Morawiecki. "Pani Julio! Brawo! Z całego serca dziękujemy oraz gratulujemy! Jest Pani wspaniałą Reprezentantką Polski! Duma" - pisał Duda na portalu X.

Jeszcze przed finałowym pojedynkiem Szeremety media sporo pisały nt. kontrowersji wokół Lin Yu-Ting. Bokserska federacja IBA - której szefem jest Rosjanin Umar Kremlow - poinformowała, że u Tajwanki rzekomo wykryto chromosomy XY (to para chromosomów obecna u większości mężczyzn - red.) i podwyższony poziom testosteronu. Nie przedstawiono jednak na to żadnych dowodów. Do dziś nie wiadomo, gdzie ani jaką metodą przeprowadzono testy płci. Międzynarodowy Komitet Olimpijski uważa te testy za niewiarygodne, więc Yu-Ting mogła normalnie rywalizować o medale na igrzyskach.

- Te testy nie są legalnymi testami. Ich procedura i doraźna natura nie są legalne. Same testy, pomysł testowania, które odbyło się w zasadzie z dnia na dzień, nic z tego nie jest wiarygodne i nie zasługuje na odpowiedź - mówił Mark Adams, rzecznik MKOl. Na kontach Szeremety w mediach społecznościowych pojawiały się memy związane z kontrowersjami wokół Yu-Ting. Jak się okazuje, pięściarka nie udostępniała ich samodzielnie. - Nie wchodziłam tam, ktoś za mnie prowadził te media. Trener zobaczył te memy i kazał to pousuwać - przekazała Szeremeta w strefie mieszanej.

Navratilova wprost o rywalce Szeremety. "Podłe. I niebezpieczne"

Szerzej o walce Szeremety z Tajwanką postanowiła się wypowiedzieć Martina Navratilova. Czeszka umieściła w mediach społecznościowych dwa kontrowersyjne wpisy, które zdają się wpisywać w narrację IBA. "Tak się dzieje, gdy pozwala się mężczyznom rywalizować z kobietami. W szczególności w boksie - tak naprawdę nie potrzebujesz żadnej techniki - ponieważ twój cios jest o wiele mocniejszy niż wszystko, co na ciebie nadchodzi. Podłe. I niebezpieczne" - pisze Navratilova.

"Co za zbieg okoliczności, że obaj sportowcy, którzy nie mogli rywalizować na zawodach IBA, teraz zdobywają złoto olimpijskie na igrzyskach olimpijskich pod tzw. czujnym okiem zasad MKOl. Odpowiedni przybysze z odpowiednim paszportem są mile widziani" - dodała była tenisistka.

Wcześniej w podobny sposób Navratilova skomentowała kontrowersje wokół Algierki Imane Khelif. "Dzięki za nic MKOl. Wstydź się - to parodia. Przy okazji, to nie jest kłótnia dotycząca gender [płeć w rozumieniu kulturowym, która przejawia się w zachowaniu i prezentacji człowieka - red.], to kłótnia o PŁEĆ [w rozumieniu biologicznym - red.]" - czytamy na portalu X.

Navratilova była zawodową tenisistką w latach 1975-2006. W tym czasie wygrała 167 turniejów, z czego 18 wielkoszlemowych. Navratilova uchodzi za wielki autorytet w świecie tenisa, który nie boi się określać swojego zdania w wielu sprawach, także społecznych.