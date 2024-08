"Jeśli miałbym podsumować to, co się tam dzieje, to jest dramat. Wszystko do zmiany"

Lekkoatletyka to kolejna dyscyplina w Polsce, w której mówi się o problemach w krajowym związku podczas igrzysk olimpijskich. Wcześniej oskarżenia o kolesiostwo i układy dotyczyły związków zajmujących się szermierką, zapasami, kolarstwem i podnoszeniem ciężarów.

Tomala uderza w polski związek. "Układy, kolesiostwo, przepalanie pieniędzy"

Dawid Tomala już wcześniej nie ukrywał, że poczuł się pokrzywdzony decyzją PZLA, że do Paryża nie polecieli rezerwowi chodziarze (on i Agnieszka Ellward - jedyni w lekkoatletycznych konkurencjach, którzy zostali w Polsce. Był jednak cały czas pod telefonem, ale ostatecznie nie zdecydowano się na zmianę wśród mężczyzn pod kątem sztafety.

W trakcie pobytu w Polsce na czas IO Tomala pojawiał się w programach TVP Sport. W piątek postanowił ujawnić kulisy funkcjonowania PZLA. Zdaniem mistrza olimpijskiego z Tokio wyniki z Paryża i sytuacja z rezerwowymi chodziarzami jasno pokazują, że związek potrzebuje głębokich reform.

- Jeśli miałbym krótko podsumować to, co się tam dzieje, to jest dramat. Wszystko do zmiany. Trzeba zmienić cały system, należy zmienić ludzi, którzy tam są, bo te igrzyska pokazują, że coś nie działa. Mieliśmy niby mocnych faworytów, a wyniki pokazują coś zupełnie innego. Ogólnie jest porażka, totalna porażka, więc trenerzy są do wyrzucenia, nie sprawdziły się ich metody. Trzeba zrobić czystkę. Mam apel do ministra sportu, żeby się tym zajął, bo jest dramatycznie - mówił Tomala.

Jakie patologie miałyby trapić PZLA? Tomala użył bezpośrednich określeń. - Układy, kolesiostwo, wydawanie i przepalanie pieniędzy, które są publiczne. To są tak ogromne kwoty, a my ciągle słyszymy, że nie ma pieniędzy. A później dostajemy informację, że na obóz jedzie 60 osób, którym się on teoretycznie nie należy, ale na koniec roku trzeba wydać te pieniądze. No, ludzie, szanujmy się, to jest ogromna firma i powinna dobrze prosperować, a jest zupełnie inaczej - oburzał się na antenie TVP Sport.

- Polski sport leży, a igrzyska w Paryżu dobitnie to pokazują - dodał, odnosząc się do sytuacji w innych związkach i dyscyplinach.

Polscy lekkoatleci zdobyli w Paryżu zaledwie jeden medal. Brąz wywalczyła Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów.