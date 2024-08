Szalona kasa dla Szeremety za srebro. To się nie mieści w głowie

Julia Szeremeta nie miała szans w konfrontacji z Tajwanką. "Kluczowa okazała się przewaga dystansu, którą świetnie wykorzystywała Lin Yu-Ting. Pod koniec trzeciej rundy szaleńcze zmotywowana Polka ruszyła do przodu, ale w kontrze rozbito jej nos" - oznajmił Hubert Pawlik ze Sport.pl. 20-latka olśniła wszystkich polskich kibiców i sprawiła, że usłyszał o niej nie tylko cały nasz kraj, ale też spora część świata. Nie ma wątpliwości, że możemy mieć z niej w przyszłości niemałą pociechę.

Tyle Julia Szeremeta dostanie za srebrny medal IO. Gigantyczna kasa

"Myślę, że wszyscy jesteśmy z niej ogromnie dumni. Walczyła pięknie i dzielnie! Z całego serca dziękujemy i gratulujemy! Jest Pani wspaniałą Reprezentantką Polski! Duma!" - napisał po zakończonym pojedynku prezydent RP Andrzej Duda. To był nasz dziewiąty medal na IO w Paryżu, a dodatkowo największy sukces w boksie od 44 lat.

Ten krążek zapewnił również 20-latce emeryturę olimpijską. Ta przysługuje wszystkim medalistom, którzy ukończą 40 lat i nie są już aktywni sportowo. Obecnie wysokość świadczenia to 4203,04 zł brutto. Poza tym nasza zawodniczka może liczyć na spore wynagrodzenie za sam medal, gdyż przed IO wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys zapowiedział, że każdy, kto zdobędzie srebro, otrzyma 75 tys. zł. Oprócz tego sportowcy mogą liczyć również na różne stypendia i nagrody. Za złoty medal dany zawodnik dostanie 100 tys. zł, natomiast za brązowy - 55 tys. zł.

- To była bardzo ciężka walka, tak jak się spodziewałam. Ale świetnie się pokazałam na IO i jestem z siebie zadowolona. Myślałam, że tę walkę wygram, ale była ode mnie szybsza i ten zasięg rąk... Nie udało się, ale próbowałam do samego końca - wyjaśniła Szeremeta przed kamerami Eurosportu. Zaznaczyła, że sposób wali rywalki, był wyjątkowo trudny do przejścia.

- Jej lewy prosty był szybki i niewygodny. Starałam się unikać i podejść do przodu. Plan połowicznie się udał. Nie było innej drogi, rywalka to bardzo dobra kontrbokserka. To był twardy orzech do zgryzienia, jak tę walkę wygrać - stwierdziła. Na koniec zdradziła, jakie ma plany na przyszłość. - Mieliśmy chrapkę na złoto. Dałam z siebie sto procent. Widzimy się za cztery lata - podsumowała.