Lawina komentarzy po walce Julii Szeremety. Nawet politycy zabrali głos

Julia Szeremeta wspólnie ze sztabem szkoleniowym nie ukrywali, że celem na igrzyskach olimpijskich w Paryżu jest medal. Zadaniem wydawało się karkołomne, ale wola walki i imponujący styl pozwolił naszej zawodniczce dojść do finału.

Eksperci reagują po porażce Szeremety. "Duma"

Trudno się nie zgodzić z tym, że pojedynek był jednostronny. Tajwanka zdominowała naszą zawodniczkę, która nie była w stanie skrócić dystansu. Warunki fizycznie odegrały kluczową rolę i tego dnia trudno byłoby jakiejkolwiek zawodniczce pokonać Lin Yu-Ting. Mimo to wszystkich kibiców rozpiera duma, gdyż po 44 latach mamy srebrny medal na igrzyskach.

"Julia Szeremeta ma srebro na IO w Paryżu. Po walce elegancko podziękowała rywalce i nawet chwilę zatańczyła dla kibiców" - oznajmił Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Julia Szeremeta wywalczyła dla Polski srebrny medal olimpijski w boksie. Pierwszy od dziesięcioleci. Myślę, że wszyscy jesteśmy z niej ogromnie dumni. Walczyła pięknie i dzielnie! Inne aspekty tej walki przykro komentować. Pani Julio! Brawo! Z całego serca dziękujemy i gratulujemy! Jest Pani wspaniałą Reprezentantką Polski! Duma!" - przekazał prezydent RP Andrzej Duda.

"To srebro w boksie to wielka rzecz. Finał niemożliwy do wygrania dziś dla Julii Szeremety. Za te emocje i za drogę do srebra ogromne podziękowania. Największa i najmilsza niespodzianka Igrzysk. Olimpijski debiut i taka historia" - napisał Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

"W kategorii 'oczekiwania a rzeczywistość' Julia Szeremeta zrobiła w Paryżu najwięcej ze wszystkich Polaków" - skwitował Mateusz Leleń z TVP Sport.

"Sytuacja analogiczna do tej z finału siatkówki. Przeciwnik był lepszy. To o czym wspomniał Janusz Pindera w komentarzu. Ten podwójny blok należało spróbować w drugiej rundzie, bo trzecia wyglądała lepiej" - wyjaśnił Maciej Miszkin.

"Nie udało się w żadnej rundzie przeskoczyć siły, warunków fizycznych, które wspomagały technikę Lin - Julka Szeremeta z najbardziej nieoczekiwanym srebrnym medalem polskiej reprezentacji w Paryżu. Brawo! Ciągle szlifowany diament" - podsumował Przemysław Garczarczyk.

"Julia Szeremeta ze srebrnym medalem, po heroicznej walce! Czy był to pojedynek na równych zasadach? Niech każdy oceni sam. Julio, to był wspaniały turniej w Twoim wykonaniu. Dla nas jesteś złota!" - skomentował były premier RP Mateusz Morawiecki.