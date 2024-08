Tak wygląda klasyfikacja medalowa po srebrze Szeremety. Nadal wstyd

Polscy olimpijczycy niezbyt rozpieszczali kibiców podczas tegorocznych igrzysk w Paryżu. Trzy lata temu w Tokio wywalczyli aż 14 krążków, w tym cztery złote. Tym razem nasz dorobek będzie zdecydowanie mniejszy. Do piątku Polacy zgromadzili raptem siedem medali, ale w sobotę byliśmy pewni co najmniej dwóch kolejnych. Niestety w obu przypadkach zamiast złota przypadło nam srebro. A jak to wpłynęło na klasyfikację medalową?

Są dwa medale dla Polski. Awans dosłownie minimalny

W finale turnieju siatkarzy zawodnicy Nikoli Grbicia wyraźnie 0:3 przegrali z Francją i musieli zadowolić się drugim miejscem. Podobnie było w przypadku Julii Szeremety. Nasza 20-letnie pięściarka zmierzyła się z Tajwanką Lin Yu-Ting i również okazała się zdecydowanie słabsza. Nie wygrała żadnej z rund i turniej zakończyła ze srebrem. Medalu nie zdobyła także zwyciężczyni kwalifikacji w rzucie oszczepem Maria Andrejczyk (w finale zajęła ósme miejsce), ani zapaśnik Robert Baran, który przegrał walkę o brąz.

Tym sposobem na koncie Polaków jest dziewięć medali - jeden złoty Aleksandry Mirosław, trzy srebrne (dwa wspomniane wyżej i jeden Klaudii Zwolińskiej w kajakarstwie górskim) oraz aż pięć brązowych (wioślarska czwórka podwójna mężczyzn, drużyna szpadzistek, Iga Świątek, Aleksandra Kałucka, Natalia Kaczmarek). W tym momencie Polska zajmuje więc 40. miejsce w klasyfikacji medalowej. Oznacza to, że względem poprzedniego dnia poprawiła się o... jedną pozycję.

Oto miejsce Polaków na jeden dzień przed zamknięciem igrzysk. Słabiutko

Tuż przed nami znalazła się reprezentacja Izraela, która ma jeden złoty, pięć srebrnych, jeden brązowy medal. Miejsce wyżej plasuje się Indonezja i Algieria z dwoma złotami i jednym brązem. Za naszymi plecami są natomiast Kazachowie (1 złoty, 3 srebrne i 3 brązowe) oraz Jamajka, RPA i Tajlandia (1 złoty, 3 srebrne i 2 brązowe).

Liderem na jeden dzień przed końcem rywalizacji są Chiny, które w sumie uzbierały aż 89 medali (38 złotych, 27 srebrnych i 24 brązowe). Więcej mają Amerykanie, bo 121, ale tych z najcenniejszego kruszcu - 37. Podium uzupełnia Australia. Gospodarze Francuzi są piąci. Wyprzedzają ich jeszcze Japończycy.