To była wojna. Szeremeta skończyła z medalem i rozbitym nosem

- Moim celem jest medal. W Paryżu stawiam wszystko na jedną kartę. Nie odpuszczę żadnej walki. Chcę przywieźć do Polski pierwszy medal olimpijski w boksie kobiet. Zresztą w ogóle w boksie ostatni medal Polak zdobył 32 lata temu. Trzeba to zmienić. Chcę zapisać się w historii - mówiła Julia Szeremeta przed wyjazdem do Paryża w wywiadzie dla Lublin24.pl. Nasza zawodniczka nie była faworytką, ale zachwyciła nie tylko całą Polskę, ale większość świata. Nie chciała jednak na tym poprzestać i wierzyła w siebie.

Julia Szeremeta przegrała w finale IO w Paryżu. Rywalka okazała się zbyt mocna

- Uważam, że to będzie najcięższa walka w jej życiu. (...) Ale ja się nie obawiam, bo wiem, że Julka w obronie jest fenomenalna i ułożymy taką taktykę, że spróbujemy ukraść dwie rundy - mówił przed finałem olimpijskim trener Tomasz Dylak dla Sport.pl. - Naprawdę na takich ludzi, na takie wyjątkowe osoby czekaliśmy wiele lat! - dodał.

Szeremeta zmierzyła się w starciu o złoto z faworyzowaną multimedalistką mistrzostw świata i mistrzostw Azji Tajwanką Lin Yu-Ting. Od samego początku rywalka agresywnie zaatakowała naszą zawodniczkę, która jednak kapitalnie pracowała balansem. Odskok, doskok - lewa ręka - taką akcję próbowała wykonać, ale trudno było jej skracać dystans. Mimo że stawka była ogromna, to nasza zawodniczka imponowała nastawieniem oraz prowokującym uśmiechem w kierunku rywalki.

Nie było widać żadnego strachu, ale chęć ostrego starcia. Minutę przed końcem pierwszej rundy Tajwanka trafiła Szeremetę i poszła za ciosem. Ta akcja mogła zaważyć na punktacji. - Widzimy, jaki jest problem, by złamać te 10 cm zasięgu - relacjonowali komentatorzy TVP Sport. Pierwsza odsłona była na korzyść rywalki 0:5. Tajwanka nacierała, a ponadto posyłała celne ciosy w głowę naszej zawodniczki. Szeremeta wciąż miała ogromny problem, by skrócić dystans. Gdy tylko wchodziła w klincz, zaznaczała przewagę, ale na niewiele się to zdawało, zwłaszcza że żadna z jej poprzednich rywalek nie wyprowadzała ciosów tak celnie.

- Dajcie mi nos wytrzeć - mówiła do narożnika po zakończeniu drugiej rundy. - Wojna - wykrzyczał wtedy do niej trener, gdyż Polka przegrywała na kartach punktowych 18:20. Przeciwniczka skutecznie kontrolowała dystans, a dodatkowo w trzeciej części rozbiła nos naszej zawodniczki. Ta robiła, co mogła, wkładała wszystkie siły w atak, ale to było zbyt mało, by pokonać rywalkę.

I to właśnie Lin Yu-Ting została mistrzynią olimpijską, a Szeremeta po 32 latach sięgnęła po medal dla polskiego boksu. To nasz dziewiąty krążek na IO w Paryżu.