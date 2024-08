Andrejczyk stanęła przed kamerą i się zaczęło. Padły ostre słowa

Maria Andrejczyk była jedną z naszych nadziei medalowych. Przyzwyczaiła nas, że w roku olimpijskim potrafi wstrzelić się z formą. W kwalifikacjach rzuciła najdalej w sezonie (65.52 m). Ale w samym konkursie poszło już znacznie gorzej.

Andrejczyk mówi wprost o finale IO: Spieprzyłam

Polska oszczepniczka skończyła konkurs na ósmym miejscu z wynikiem 62.78. Z każdą kolejną próbą było gorzej. Do medalowej pozycji straciła nieco mniej niż metr. Czeszka Nikola Ogrodnikova zdobyła brąz z wynikiem 63.68.

Konkurs toczył się na zaskakująco niskim poziomie. W eliminacjach cztery zawodniczki przekroczyły 64 metry, natomiast w finale tylko jedna - Japonka Haruka Kitaguchi (65.80)

Sama Andrejczyk zdaje sobie sprawę, że powinna wykorzystać słabość rywalek. Tym bardziej że wiedziała, iż potrafi rzucić 64-65 metrów. Pokazała to w eliminacjach, udowodniła to również Japonka w finale.

- Spieprzyłam robotę. Zawody były na na żałośnie niskim poziomie. Australijka oddała mi ósme miejsce i miałam ogromną szansę, którą mogłam wykorzystać. To pokazał wynik z kwalifikacji. Wiem, co się wydarzyło, zaistniały pewne niesprzyjające okoliczności, że nie mogłam tego zrobić i pokazać się z tej najlepszej strony - mówiła enigmatycznie w rozmowie z Eurosportem.

Od trzeciej kolejki Polka miała problem ze złapaniem rytmu. Rzucała na tyle słabo, że nie chciała, by trzy próby z rzędu były mierzone. W ostatniej kolejce rzuciła nieco ponad 57 metrów. Okazało się, że problem był z rozbiegiem, który nagle zrobił się dla Andrejczyk za krótki.

- W którymś momencie ktoś przesunął znaczniki i nie mogłam trafić. Chodzę, sprawdzam i myślę: "Jezu, co się dzieje z tym rozbiegiem?!". I poprawiłam. Nie chcę dawać wymówek, bo mam kilkanaście, ale nie zrobię tego. Biorę to wszystko na klatę. Podnoszę głowę do góry, wypycham pierś do przodu i idę walczyć dalej. Walczę przez całe swoje życie, przez ostatnie osiem lat walczyłam. I to nie jest moje ostatnie słowo. Będę walczyć dalej, ja się nie poddam - powiedziała.

Jaka przyszłość czeka Andrejczyk?

Andrejczyk od kilku miesięcy ma nowego trenera. Dopiero z nim złapała pewną regularność i była w stanie utrzymać równą formę przez dłuższy czas. Dla niej to jest dobry prognostyk na przyszłość. - Cieszę się, że po dosłownie paru miesiącach współpracy z nowym trenerem znaleźliśmy się na igrzyskach olimpijskich, zrobiliśmy kwalifikację. Prezentuję bardzo równą formę w tym sezonie i wielka szkoda, że nie pokazałam tego w finale olimpijskim, w którym czuję się jak ryba w wodzie. Dzisiaj na rozgrzewce wszystko było dobrze. Niestety, wiem, co jest nie tak. Nie ma co ukrywać, że nie było zbyt optymalnie z przygotowaniami, ale zrobiłam wszystko, co mogłam. Nie byłam w stanie powalczyć. Są rzeczy, nad którymi będę pracować. Teraz zaczyna się nowy, najlepszy etap mojej kariery - przyznała.

Nasza oszczepniczka z optymizmem patrzy na najbliższe lata, aż do igrzysk olimpijskich w Los Angeles Czy to oznacza koniec problemów zdrowotnych, które znacząco wpływały na kluczowe starty w ostatnich latach? Andrejczyk mówi tak: - Będę walczyć co roku. Mój trener jest świetny, mam teraz wokół fantastycznych ludzi. Nie chcę się tutaj biczować. Wiem, co przechodziłam przez ostatnie dwa lata, jak ciężka droga była do tych igrzysk. Nie będę teraz się chłostać.

Maria Andrejczyk była jedną z rewelacji igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, kiedy zajęła czwarte miejsce w finale, a do medalu zabrakło zaledwie dwóch centymetrów. Od tego czasu zdobyła tylko jeden medal wielkiej imprezy - srebro igrzysk w Tokio. Jej kariera jest naznaczona kontuzjami.