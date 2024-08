20 lat i koniec! Deklasacja. Polak odarty ze złudzeń w walce o medal

Fani zapasów mieli sporo powodów do radości w ostatnich latach na igrzyskach olimpijskich. 12 lat temu brąz w Londynie zdobył Damian Janikowski, cztery lata później sukces powtórzyła Monika Michalik, a w Tokio takie samo osiągnięcie świętował jej brat Tadeusz. Niestety, w Paryżu poszło nam gorzej. W sobotę z rywalizacji odpadł Zbigniew Baranowski, który poległ w ćwierćfinale z Magomedkhanem Magomedowem. Nie powiodło się także Robertowi Baranowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kurek już jest ikoną! Niebywałe, czego dokonał

Nie ma medalu w zapasach! Robert Baran poległ w starciu o brąz

32-latek mimo że w piątek poległ z Geno Petraszwilim i stracił szansę na złoto, to w sobotę najpierw pewnie pokonał w repasażach Ołeksandra Chocianiwskiego 3:0 i tym samym zapewnił sobie walkę o brąz z Giorgim Meszwildziszwilim. Ten pojedynek rozpoczął się o godz. 20:25.

Baran ruszył do ataku, ale jego rywal wykorzystał błąd i wypchnął naszego zawodnika poza pole. Tym samym Azer prowadził już 2:0. - Robert jest typem wytrzymałościowca, więc poczekajmy, jest jeszcze dużo czasu - uspokajali komentatorzy TVP Sport. Nagle nastąpiło kapitalne obalenie Barana, który powalił rywala za dwie nogi i doprowadził do wyrównania. Obaj wrócili zatem na nogi - do klinczu. Polak spróbował ponowić atak, ale była to próba nieprzygotowana i Azer zdobył kolejne dwa punkty. 2:4 - takim wynikiem zakończyła się pierwsza runda.

Druga odsłona rozpoczęła się podobnie, choć nasz zawodnik wiedział, że musi zaatakować, by marzyć o medalu. Pierwsza próba obalenia była zbyt czytelna, ale po chwili Baran świetnie obronił atak rywala. Do końca zostały dwie minuty, a na konto Azera powędrował kolejny punkt dzięki wypchnięciu za matę. Baran wrócił do klinczu, ale widać było, że przeciwnik ma coraz większą przewagę siłową. Mimo to spróbował kolejny raz ruszyć po nogi, ale znów nie udało się zdobyć punktów i na tablicy widniał już wynik 2:7.

Polak ryzykował, ale było go stać tylko na jeden punkt. I choć próbował wykonać jeszcze desperacką akcję, to rywal znów skontrował i obszedł naszego zawodnika. Ogromna wola walki nie wystarczyła i tym samym Baran nie sięgnął po brązowy medal IO w Paryżu w kategorii do 125 kg w stylu wolnym. Po raz pierwszy od 20 lat kończymy IO bez medalu w zapasach.