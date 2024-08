Grbić znów uderzył w działaczy. Wymowne słowa po finale

Nikola Grbić czekając na ceremonię medalową, siedział długo na sofie pełniącej rolę ławki rezerwowych. Milczał. Widać było, że Serb potrzebuje czasu, aby w pełni docenić srebrny krążek zdobyty w Paryżu przez Polaków. Ale już w tamtym momencie było czuć, że zdaje sobie sprawę z wyjątkowości chwili.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto prawda o siatkarskiej reprezentacji Polski w 2024 roku

Grbić jako siatkarz nigdy tego nie doświadczył. "Za kilka dni..."

Grbić jako siatkarz wywalczył dwa medale na igrzyskach. Co ważne: nigdy nie doświadczył smaku przegranej w finale tej prestiżowej imprezy. W Atlancie zdobył brąz, a cztery lata później w Sydney złoto. W trzecim sezonie pracy z Polakami w roli trenera dołożył do swojego dorobku właśnie srebro.

Po sobotniej przegranej 0:3 z Francuzami przyszedł do nas, dziennikarzy, dopiero dwie godziny po meczu. Wcześniej czekał z drużyną na ceremonię medalową i brał udział w konferencji prasowej. Gdy już się pojawił w strefie wywiadów, chciałam zapytać w pierwszej kolejności o to, czy był w tym momencie jedynie rozczarowany po dotkliwej przegranej, czy też już doceniał wagę tego wyniku. Szkoleniowiec nawet nie czekał na koniec pytania.

- Tak - rzucił od razu, gdy z moich ust padło słowo "rozczarowany". Gdy dodałam drugą część pytania, to szkoleniowiec też rozwinął swoją wypowiedź.

- Oczywiście, nie jestem głupi - śmiał się. - Wiem, ile to znaczy, ale w tej chwili jestem rozczarowany tym, że mieliśmy takiego pecha, mając tyle kontuzji w tak ważnych momentach. To nie usprawiedliwienie, bo nie było nim w meczu z USA [Polacy wygrali w półfinale 3:2 - red.] i nie może być nim teraz. Ale zrobić to dwa razy z rzędu na tym poziomie, w tak ważnym turnieju jest niemal niemożliwe. Biorąc pod uwagę okoliczności, muszę być dumny z chłopaków z racji tego, że mieliśmy szansę walczyć o złoto - zwrócił uwagę.

Okoliczności, o których mówił Serb, to spore problemy zdrowotne zawodników. W meczu otwarcia kostkę podkręcił Tomasz Fornal, który do gry w pełnym wymiarze wrócił w fazie pucharowej. Pod koniec ćwierćfinału urazu stopy doznał Mateusz Bieniek, który tym samym zakończył udział w turnieju. A w półfinale z bolesnymi kontuzjami mierzyli się Paweł Zatorski i Marcin Janusz. Udział tego drugiego w finale do samego końca był bardzo niepewny. Mimo tych wszystkich trudności Polacy odwrócili losy środowego pojedynku z Amerykanami.

- Zaufajcie mi, przerabiałem już trochę takich sytuacji. To, co wtedy zrobiliśmy, jest niemal niemożliwe. Granie z drużyną taką jak USA, która wtedy grała tak dobrze, i to mając trzech kontuzjowanych graczy. Ten powrót i wygrana - teraz trudno mi się cieszyć, ale myślę, że za kilka dni będziemy już to robić. A przynajmniej ja - zaznaczył Grbić.

Grbić z drugim nokautem jako trener Polaków

W pierwszym roku pracy z Polakami przerabiał podobną sytuację. W docelowej imprezie, jaką były wtedy mistrzostwa świata, jego zespół po trudnych spotkaniach we wcześniejszej fazie zmagań dotarł do finału, w którym dość wyraźnie przegrał. Dzień później wciąż był zawiedziony i wspominał, że czuje się jak bokser po nokaucie.

- Teraz jest podobnie. Jeśli przed turniejem ktoś zaoferowałby srebro, to myślę, że wszyscy z chęcią by z tej opcji skorzystali. Ale jak wchodzisz w turniej, to po przegranym finale czujesz rozczarowanie. Wtedy jeszcze nie skupiasz się na wadze samego osiągnięcia, bo jesteś zbyt mocno zawładnięty emocjami. Ale w głębi już wiem, jak ważne to jest dla przyszłych pokoleń - zaznaczył Serb, opisując pierwszy od 48 lat olimpijski medal dla Polski w siatkówce.

- Jak przegrywasz olimpijski finał, to nie tak, że jesteś w tym momencie szczęśliwy z powodu zdobycia srebra. Srebro wygraliśmy w meczu z USA, teraz przegraliśmy złoto. Spójrzcie na ceremonię medalową, wtedy to wyraźnie widać. Wszyscy zawodnicy mistrzowskiej drużyny są szczęśliwi i wiwatują, ci z brązowym medalem też się cieszą, a ci ze srebrem stoją ponurzy. To nie tak, że oni w ogóle nie cieszą się zdobytym medalem, ale właśnie przegrali złoto. Mogę więc zrozumieć frustrację i to, że potrzeba czasu, by poczuć dumę - zapewnił.

Grbić uderzył w działaczy

Grbić już przed igrzyskami w stolicy Francji bardzo krytycznie wypowiadał się na temat olimpijskiego przepisu dotyczącego rezerwowego w drużynach siatkarskich. Przez długi czas zapowiadano, że będzie on funkcjonował jako opcja transferu medycznego, z której będzie można skorzystać tylko raz przez cały turniej. Dopiero tuż przed igrzyskami zmodyfikowano to na opcję wielokrotnej zmiany. Trenerów i zawodników oburzało nie tylko takie kombinowanie na ostatnią chwilę, ale też fakt, że liczba zawodników w składzie na igrzyska jest mniejsza niż we wszystkich innych turniejach rangi mistrzowskiej i że wiadomo było, iż 13. zawodnik nie otrzyma medalu, jeśli zdobędzie go jego drużyna.

- Mam wielką nadzieję, że zmiana przepisów nastąpi teraz, bez czekania do 2028 roku i kolejnych igrzysk. Liczę, że wrócimy do składu 14-osobowego. To duża różnica, gdy ma się do dyspozycji czwartego środkowego i dwóch libero. Jako siatkówka jesteśmy jednym z pionierów nowożytnych igrzysk, a do programu dołączane są sporty, o których nigdy nie słyszałem! - argumentował szkoleniowiec.

Jak dodał, trudno oczywiście przewidzieć urazy, które powstały w wyniku przypadkowych zdarzeń, jak np. wpadnięcie na siebie dwóch graczy (w ten sposób kontuzji nabawił się Zatorski). Ale jego zdaniem problem z intensywnym kalendarzem przyczynił się do tego, że zwiększyła się liczba urazów przeciążeniowych.

- To nie jest kwestia nieprzygotowania pod względem fizycznym, bo gdyby tak było, to nie wygralibyśmy tutaj trudnych i długich meczów z Brazylią i USA. Ale co roku tracimy przez kontuzje kilku graczy. Na tym poziomie nieobecność jednego jest już bardzo widoczna - przekonywał Serb.

W poprzednim sezonie kluczowe mecze w Lidze Narodów i mistrzostwach Europy oraz cały turniej kwalifikacyjny do igrzysk Polacy grali bez Bartosza Kurka, który miał wtedy kłopoty zdrowotne. Pod koniec sierpnia kapitan kadry będzie obchodził 36. urodziny i od jakiegoś czasu już pojawiały się pogłoski, że właśnie igrzyskami w Paryżu może zakończyć reprezentacyjną karierę. Gdy w sobotę został o to zapytany, to rzucił tylko krótko: "Zobaczymy, co przyniesie przyszłość".

Jeden z dziennikarzy próbował więc dowiedzieć się czegoś więcej u Grbicia. Gdy tylko spytał szkoleniowca, czy rozmawiał już z doświadczonym atakującym o przyszłości w drużynie narodowej, to ten się roześmiał.

- Dopiero co skończyliśmy finał. Nie mieliśmy czasu, by to omówić - zaznaczył.