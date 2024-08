Bartoszu Kurku, jesteś Bogiem! "Powiem ci kilka słów prawdy"

Nie interesują mnie w tym momencie liczby. Żadne. Mówię o tych siatkarskich, opisujących procent ataku, skuteczność zagrywki, bloku itp., itd. Teraz interesuje mnie tylko jedno: ile trwa chwila. Z definicji powinna być krótka, prawda? Tymczasem Bartosz Kurek pokazał, że może trwać sześć lat. Co najmniej.

Na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024 polscy siatkarze zdobyli srebrny medal. To były czwarte i ostatnie igrzyska w karierze Kurka. Za cztery lata podczas igrzysk w Los Angeles atakujący będzie 40-latkiem. Jest pewny, że tam już nie zagra. Zresztą, podobno on już teraz pożegna się z reprezentacją. Co prawda na razie sam tego nie ogłosił, ale jego dobry kolega, Michał Kubiak, w Eurosporcie dał do zrozumienia, że to koniec.

Bartoszu Kurku! Powiem Ci kilka słów prawdy

Koniec czy nie koniec – Kurek zasługuje na kilka słów prawdy. Takich prosto z serca.

Bartoszu Kurku, podziwiałem cię, gdy jako bardzo młody chłopak pociągnąłeś przetrzebioną kontuzjami Polskę do złotego medalu ME 2009.

Bolało mnie, że po tym wydarzeniu w twojej głowie zbyt mocno rozgościła się pewna myśl. Sam to po latach o tym mówiłeś. Otóż gdy wróciliście z tureckich ME i jeździliście po Warszawie autobusem z odkrytym dachem, a ludzie na wasz widok wiwatowali, ty pomyślałeś, że tak będzie już zawsze. I długo myślałeś, że to ci się należy.

Drażniłeś mnie, gdy w 2014 roku nie potrafiłeś się dogadać ze swoim kumplem, ówczesnym selekcjonerem Stephanem Antigą, z którym świetnie znałeś się ze wspólnej gry w Skrze Bełchatów. I skończyło się tak, że rozgrywane w Polsce mundial oglądałeś, siedząc przed telewizorem. Wtedy miałem cię za Bartka, a nie Bartosza. Widziałem w tobie niedojrzałego sportowca, który marnuje swój talent. I przez to też zmniejsza szanse Polski na sukcesy.

Ale, Bartoszu, szacunek ogromny za to, jak po tym dorosłeś! Jak grałeś wszędzie tam, gdzie rzucali cię kolejni trenerzy. Jak pomagałeś, jak dźwigałeś, jak się przełamywałeś, jak wytrzymywałeś. A gdy w 2018 roku zostałeś MVP mistrzostw świata i wzruszałeś się na widok złota, ja wzruszałem się razem z tobą. I z milionami Polaków.

Trochę się zdziwiłem, gdy w styczniu 2019 roku przeskoczyłeś Kamila Stocha. On w 2018 roku wygrał olimpijskie złoto i Turniej Czterech Skoczni w stylu, w jakim wcześniej zrobił to tylko Sven Hannawald (triumfy we wszystkich konkursach). Do tego dorzucił Puchar Świata. Tak, był wtedy Bogiem polskiego sportu. Powinien wygrać plebiscyt na sportowca roku. A ty go przeskoczyłeś. I to już był skok do historii naszego sportu. A teraz w Paryżu zrobiłeś sobie drugą serię. I znowu wygrałeś.

Kurka zostawia coś młodszym kolegom

Zatrzymajmy się przy wydarzeniach z przełomu 2018 i 2019 roku. One pokazały, jak bardzo Polska kocha siatkówkę. I jak docenia przemianę człowieka. Od 2018 roku Kurek odbiera zapłatę za kapitalną robotę. A teraz w Paryżu żegnał się z nami, z polskimi dziennikarzami, smutny, markotny, ale na piersi miał piękne srebro, które z czasem na pewno doceni.

Z igrzysk olimpijskich w 2012 roku Kurek nie przywiózł nic. Z igrzysk w roku 2016 i 2021 – też nic. Gdyby i tu nie stanął na podium, zapamiętalibyśmy go jako chyba najwybitniejszego polskiego siatkarza, który się nie spełnił. Bo olimpijski medal to jest prawdziwe spełnienie. Oczywiście tym absolutnym jest złoto. Zwłaszcza dla kogoś, kto – jak Kurek – miał już złote medale ze wszystkich innych wielkich imprez.

Ale srebro, do którego kapitan Kurek poprowadził swój "Gang Łysego" to też jest piękna zdobycz. To jest pierwszy medal polskiej siatkówki od 48 lat. Dla mężczyzn - drugi w historii. Ten medal jest już czymś niesamowicie cennym, a jednocześnie jest inwestycją na przyszłość. Kurek ma rację, gdy mówi tak: - Cieszę się, że jesteśmy tacy, że teraz, na gorąco, nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co osiągnęliśmy. Ale wiem, że po czasie to do nas dotrze - zrozumiemy, co zrobiliśmy. A to srebro moi młodsi koledzy, którzy celują w Los Angeles, wykorzystają jako dodatkową motywację.

Puentując, powiedzmy tak: "Łysy" pewnie z gangu zaraz odejdzie, ale ta kadra spokojnie może dalej się nazywać "Gangiem Łysego". Bo po "Łysym" zostanie spuścizna. "Łysy" to wzór determinacji, to dojrzałość, to historia pokazująca, jak można i trzeba się zmieniać. I że nigdy nie można się poddawać. To – tak, tak – żywa legenda.

"A jeżeli kiedyś mnie już w kadrze zabraknie…"

Po pierwszym sezonie pracy z kadrą trenera Grbicia i po srebrze mistrzostw świata Kurek puszczał oko, mówiąc tak: - Skończył się pierwszy sezon serialu i myślę, że jest hitem. Że dobrze się to ogląda, że można tę ekipę lubić i że łatwo się tej ekipie kibicuje, bo jest złożona z mega sympatycznych, inteligentnych, fajnych facetów. Myślę, że scenariusz jest okej, reżyseria też dobrze. Aktorzy mogą się zawsze poprawić, tutaj będę szukał naszych rezerw.

A gdy my stwierdziliśmy, że tytuł tego hitu to oczywiście "Gang Łysego", jak kadrę kibice zaczęli nazywać podczas igrzysk w Tokio, to usłyszeliśmy:

- Dobrze, jak już tak musimy, to przyjmijmy tę nazwę i niech to tak funkcjonuje. Długo się przed tym broniłem, ale widzę, że jednak to zażarło. I jeśli tak ma być, to okej. A jeżeli kiedyś mnie już w kadrze zabraknie, to mam nadzieję, że znajdzie się następny łysy. Najwyżej powiem, żeby któryś z chłopaków się ogolił i liderował.

I tego się trzymajmy!