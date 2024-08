Co za sensacja w Paryżu! Miał w ogóle nie jechać na igrzyska. Pobił rekord

Tola zdobywał już wcześniej medale w maratonie, ale nigdy na tak ważnej imprezie jak igrzyska olimpijskie. Na mistrzostwach świata w lekkoatletyce zdobył złoto (2022) i srebro (2017). W zeszłym roku wygrał też maraton w Nowym Jorku.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto prawda o siatkarskiej reprezentacji Polski w 2024 roku

Jest nowy rekord olimpijski w maratonie. Etiopczyk w ogóle miał nie jechać na igrzyska

Na igrzyska olimpijskie miał jednak w ogóle nie jechać. Zamiast niego Etiopię miał reprezentować Sisay Lemma - na co dzień również partner treningowy Toli - ale ten musiał zrezygnować z powodu kontuzji. Dopiero wtedy jego miejsce zajął Tamirat Tola.

W Paryżu było dzisiaj gorąco - około 30 stopni Celsjusza - a sama trasa była bardzo trudna technicznie. Biegu nie dał rady ukończyć m.in. Eliud Kipchoge, czyli dwukrotny zwycięzca olimpijskiego maratonu (2016, 2020) i jeden z faworytów do końcowego triumfu w Paryżu. Kenijczyk zrezygnował po ok. 31 kilometrach.

Do Kenii należał też dotychczasowy rekord olimpijski, który wynosił 2:06:32. Ustanowił go Samuel Wanjiru w 2008 roku. Dzisiaj ten wynik został pobity przez Tamirata Tolę, który metę przekroczył z czasem 2:06:26. Był lepszy od Belga Bashira Abdiego (2:06:47) i Kenijczyka Bensona Kipruto (2:07:00).

- To najlepszy dzień w moim życiu. Jestem bardzo szczęśliwy, bo to zawsze był mój cel. Byłem w pełni przygotowany i wiedziałem, że mogę spełnić marzenia. Bardzo się cieszę, że mi się udało - cytuje Etiopczyka "The Guardian". Zwycięstwem sprawił sobie prezent urodzinowy, bo 11 sierpnia skończy 33 lata.

W maratonie mężczyzn nie startował żaden Polak. W niedzielnym maratonie kobiet wystartują Aleksandra Lisowska oraz Angelika Mach.