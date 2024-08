Reakcja Kurka po meczu Polska - Francja mówi więcej niż tysiąc słów

Francuscy siatkarze dali popis w finale igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Mistrzowie olimpijscy z Tokio obronili tytuł, pokonując 3:0 „Gang Łysego", czyli reprezentację Polski.

Po meczu i po dekoracji medalowej siatkarze przyszli do strefy mieszanej na spotkanie z dziennikarzami. To ich obowiązek. Taki, z którego tym razem zdecydowanie warto byłoby ich zwolnić.

Kurek jak prawdziwy kapitan – mówi za wszystkich

Przeczytajcie zapis krótkiej rozmowy grupy dziennikarzy z kapitanem Bartoszem Kurkiem, a zrozumiecie, jaka atmosfera panowała w naszej ekipie.

Bardziej boli przegrany finał czy bardziej cieszy to, że macie medal?

- Nie wiem. Chyba za dużo się wydarzyło, żebym teraz aż tak analitycznie do tego podszedł. Chodziło o to, żeby grać aż do finału, ale też żeby go wygrać. Cieszę się, że jesteśmy tacy, że teraz, na gorąco, nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co osiągnęliśmy. Ale wiem, że po czasie to do nas dotrze - zrozumiemy, co zrobiliśmy. A to srebro moi młodsi koledzy, którzy celują w Los Angeles [tam odbędą się następne igrzyska, w 2028 roku], wykorzystają jako dodatkową motywację.

Myślisz, że byliście wypompowani fizycznie i psychicznie po półfinale?

- Nie.

To nie miało znaczenia?

- Nie miało.

A czy stawka finału ci ciążyła, bo on był jak podsumowanie całej kariery?

- Nie myślałem o poprzednich latach, o przyszłych latach, o czymkolwiek. Starałem się zagrać dobry mecz siatkówki.

To prawda, że to był twój ostatni mecz w reprezentacji?

- A kto tak panu powiedział?

Tak Bartek Kubiak zasugerował [chodzi o wypowiedź Michała Kubiaka w Eurosporcie].

- Bartek Kubiak? Nie znam człowieka.

Michał! Michał! Przepraszam!

- Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

Co pomyślałeś, stojąc na podium z medalem?

- Nic. Patrzyłem na swoją żonę, jaka jest uśmiechnięta. Cieszyliśmy się razem tym momentem.

A jaki smak ma ten medal?

- Myślę, że teraz jest za wcześnie, żeby o tym powiedzieć. W tej chwili nie chcę być niewdzięczny, naprawdę. Bo wielu moich kolegów dałoby się pokroić za ten medal, za jakikolwiek medal igrzysk. Ale dziś ciężko mi jest wejść w stan euforii.

Leon wolał rozmawiać przez telefon. Rozumiemy!

Ze słów Kurka, z jego postawy, z mimiki, ze wszystkiego bije brak spełnienia. Niedosyt odczuwają też inni.

- Wcześniej czy później na pewno każdy doceni, że stanęliśmy na podium, ale w tym momencie trudno jest się pozbyć negatywnych odczuć po meczu finałowym – mówi Jakub Kochanowski. A na przytoczone słowa byłego reprezentanta Piotra Nowakowskiego, że w Paryżu jest srebro, a w Los Angeles będzie złoto, Kochanowski odpowiada tak: - Myślę, że nie ma tutaj na tyle mądrego, żeby przewidział, co się wydarzy za cztery lata. Trzeba zobaczyć, co się wydarzy za rok i z takim podejściem kroczyć przez ten kolejny cykl olimpijski.

- Zabrakło kropki nad i – mówi z kolei Grzegorz Łomacz. - Ale była to piękna przygoda i cieszymy się, że kończymy z medalem - dodaje. W końcu jednak zostaje zapytany o płacz tuż po meczu i przyznaje: – Pierwszy raz w życiu przegrałem finał olimpijski i musiałem dać upust tym emocjom. Jak kończysz wielki turniej porażką, to mimowolnie w tobie to siedzi. Myślę, że dopiero za parę dni docenimy to, co mamy na szyjach.

Bardzo podobnie wypowiada się też Tomasz Fornal. – Francuzi grali fenomenalnie i zasłużenie zdobyli złoto. A do nas dopiero za dwie-trzy godziny dojdzie, że zrobiliśmy coś ważnego dla polskiej siatkówki, dla siebie i dla swoich rodzin – słyszymy.

I dalej już nikogo z polskiej kadry nie słuchamy. Lepiej wyjść z mixed zony i dać im pobyć razem, już bez nas. Lepiej nie przeszkadzać choćby Wilfredo Leonowi, który z raczej smutną miną przechodzi przez strefę z telefonem przy uchu, bez chęci zatrzymywania się przy kolejnych dziennikarzach.