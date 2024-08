Dramat wielkiej gwiazdy w Paryżu! Do finału kilka godzin. "Wymiotował krwią"

W sobotę lekkoatleci po raz ostatni rywalizować będą na stadionie Stade de France w tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Sesję wieczorną o godz. 19:00 rozpocznie finał skoku wzwyż mężczyzn. W normalnych okolicznościach wielkim faworytem do złotego medalu byłby Giambarco Tamberi, lecz 32-latka w Paryżu prześladuje prawdziwy pech.

Dramat światowego giganta na godziny przed finałem. Dwukrotnie wymiotował krwią

Podczas ceremonii otwarcia lekkoatleta zgubił obrączkę. Ta ześlizgnęła mu się z palca do Sekwany w momencie, gdy machał do kibiców. Włoch pełnił wówczas zaszczytną rolę - był chorążym swojej reprezentacji. Kilka dni później Tamberi poinformował, że trafił do szpitala. "To niewiarygodne... To nie może być prawda. (...) Ostry dyżur, tomografia komputerowa, USG, badania krwi i diagnoza... To prawdopodobnie kamica nerkowa. Na trzy dni przed igrzyskami, dla których poświęciłem wszystko, leżę bezradny w łóżku, z prawie 39-stopniową gorączką" - relacjonował na Instagramie.

Dwa dni po tym wpisie odbyły się kwalifikacje. 32-latek stanął na starcie i uzyskał wynik 2,24 m, który premiował go do awansu z szóstego miejsca. Niestety, mimo upływu kolejnych dni, stan zdrowia mistrza olimpijskiego z Tokio nie poprawia się. Jest wręcz przeciwnie.

W sobotę, na kilka godzin przed rozpoczęciem finału, Gianmarco Tamberi poinformował, że ponownie trafił do szpitala. Bóle obudziły go o 5:00 rano. "Minęło już 10 godzin, a kolka nerkowa nadal nie ustąpiła. Ból, który odczuwam od rana, choć silny, jest niczym w porównaniu z tym, co czuję w środku. Nawet to, co było moją ostatnią pewnością, zaraz zniknie" - rozpoczął swój wpis na Instagramie.

"Właśnie zabrano mnie karetką do szpitala po dwukrotnych wymiotach krwią. Teraz zrobią mi więcej testów, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Aktualizuję wam mój stan, ponieważ wiele wiadomości, które otrzymuję i miłość, którą mi okazujecie, zasługuje przynajmniej na odpowiedź. Marzyłem o wszystkim na ten dzień, z wyjątkiem przeżycia takiego koszmaru...." - dodał, załączając zdjęcie z karetki.

Jeśli Tamberi ostatecznie nie wystartuje, będzie to dla niego wielki cios. Tym bardziej że w przeszłości opuścił już igrzyska z powodu kłopotów zdrowotnych. Mowa o imprezie w Rio de Janeiro w 2016 roku, gdzie nie pojawił z powodu urazu kostki. Włoch w ostatnim czasie znajdował się w bardzo dobrej formie - wygrał mistrzostwo świata w Budapeszcie (2023) czy mistrzostwo Europy w Rzymie (2024) - ale znów na drodze może stanąć zdrowie.