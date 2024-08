Julia Szeremeta może dokonać rzeczy historycznej. Po raz pierwszy od 48 lat ma szansę zdobyć dla Polski złoto olimpijskie w boksie. Ostatni raz ta sztuka udała się w 1976 r. w Montrealu Jerzemu Rybickiemu w kategorii do 71 kg. Z kolei ostatni finał z udziałem polskiego pięściarza miał miejsce cztery lata później w Moskwie. Wówczas Paweł Skrzecz przegrał z Jugosłowianinem Slobodanem Kacarem. Polkę czeka jednak niełatwe zadanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jedyna polska sztangistka wkracza do olimpijskiej gry. Weronika Zielińska powalczy o medal

Kiedy finał boksu kobiet? O której dzisiaj walczy Szeremeta? [TRANSMISJA, GODZINA, WYNIK]

Pochodząca z Chełma 20-latka zmierzy się z reprezentantką Tajwanu Lin Yu-Ting. Jej rywalka jest o osiem lat starsza, a już przed rozpoczęciem igrzysk jej udział w zawodach wzbudzał spore kontrowersje. Wszystko przez to, że podobnie jak Algierka Imane Khelif, została wykluczona z zeszłorocznych mistrzostw świata w Indiach, gdyż federacja IBA rzekomo przeprowadziła badania, które podobno wykazały u niej obecność męskich chromosomów XY. Jedynym potwierdzeniem tych pogłosek są jednak słowa Umara Kremlowa, pochodzącego z Rosji kontrowersyjnego prezesa federacji IBA, będącego w dobrej komitywie z Gazpromem i rosyjskimi władzami. MKOl uznał więc rzekome badania za nielegalne i niewiarygodne i dopuścił pięściarkę do startu.

Julia Szeremeta w drodze do finału wygrała cztery walki. Najpierw pokonała Wenezuelkę Alcalę Cegovię, później Australijkę Tinę Rahimi i Portorykankę Ashleyann Lozadę Mottę i jako pierwsza Polka w historii zapewniła sobie co najmniej brąz. W półfinale po ciężkim pojedynku i przegranej pierwszej rundzie rozprawiła się także z Filipinką Nesthy Petecio, co dało przepustkę do upragnionego pojedynku o złoto. A kiedy się on odbędzie?

Kiedy finał boksu kobiet? O której dzisiaj walczy Szeremeta? [TRANSMISJA, GODZINA, WYNIK]

Finał olimpijskiej rywalizacji w boksie w kategorii do 57 kg z udziałem Julii Szeremety i Lin Yu-Ting rozpocznie się w sobotę 10 sierpnia o godz. 21:30. Walkę można będzie obejrzeć na kanałach TVP 1 i w Eurosporcie 1 oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i na platformie Max. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.