Francuzi natychmiast reagują po finale igrzysk. Bolesne słowa o Polakach

"To był popis kosmicznej siatkówki, ale francuskiej, nie naszej" - napisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. I trudno się z tym nie zgodzić. Polacy robili, co mogli, ale rywale tego dnia byli na parkiecie zdecydowanie na innym poziomie. Mimo to mamy powody do radości, gdyż po 48 latach wreszcie sięgnęliśmy po medal na IO.

Zobacz wideo Łomacz przed finałowym meczem na igrzyskach: PlusLiga to najlepsza liga świata

Francuskie media podsumowały finał IO. "Polacy nie istnieli"

Eksperci nie mają wątpliwości, że polski zespół prędzej czy później i tak zdobędzie złoto. "Jestem ogromnie dumna. Przeszli do historii" - przekazała dziennikarka Sara Kalisz. Liderka rankingu WTA Iga Świątek zaznaczyła, że nasi siatkarze stali się inspiracją nie tylko dla fanów, ale również innych sportowców.

Jak zatem o sobotnim finale rozpisały się francuskie media? "Niesamowity występ naszej drużyny, która zmiażdżyła Polskę i obroniła złoto olimpijskie" - oznajmił dziennik "L'Equipe". "Mimo gorącej atmosfery był to równie dominujący mecz jak w półfinale z Włochami" - dodano. Dziennikarze wyróżnili zwłaszcza Earvina N’Gapetha oraz Quentina Jouffroya, którzy rozegrali kapitalne zawody. "Polacy nie istnieli, tworząc zagrożenie tylko poprzez zagrywkę Marcina Janusza" - czytamy.

"Le Parisien" podkreślił, że Francuzom udało się wyeliminować naszą największą gwiazdę. "Priorytetem był Wilfredo Leon. I Francja zdołała powstrzymać jego potencjał. Wszystko zadziałało. To był koncert w przyjęciu, blok nigdy nie zawiódł, a nieraz udało się trafić asa serwisowego. Wielka sztuka. I czystą przyjemnością było oglądanie tego spotkania" - stwierdzono.

Dziennikarze przyznali, że o zwycięstwie zaważyła kapitalna forma liderów - Patry'ego, Brizarda oraz N'Gapetha. "Byli dużo szybsi, wyżsi oraz silniejsi - wręcz doskonali. Bezkonkurencyjny występ. Trudno byłoby znaleźć tego dnia drużynę, która mogłaby się im przeciwstawić" - podsumowano.

Francuski Eurosport uważa podobnie, że siatkarze Andrei Gianiego byli w sobotę "nietykalni". "Nasi zawodnicy stali się legendami" - czytamy. Dodano, że Francja przeszła do historii, gdyż po raz pierwszy od Stanów Zjednoczonych w 1988 roku, obroniła złoto olimpijskie. "Nikt nie odstawał, wszyscy zagrali na najwyższym poziomie. Na wyróżnienie zasługuje jednak Jean Patry, który od samego początku dosłownie bawił się z Polakami" - skwitowano.

Serwis France Info napisał za to, że to było pewne zwycięstwo i bezbłędny występ w wykonaniu zespołu Gianiego. "Polska zdominowana. Nasi siatkarze potrzebowali nieco ponad godzinę, by rozbić najlepszą drużynę w światowym rankingu. To był triumf we wszystkich elementach gry. Patry, Clevenot i Brizard zapewnili nam złoto" - zakończono.