Polacy weszli na podium i się zaczęło. Cała hala zaczęła krzyczeć

Po ćwierćfinale ze Słowenią nasi siatkarze mówili wprost, że dopiero się rozkręcają. Półfinał ze Stanami Zjednoczonymi kosztował ich sporo sił, ale przeszedł on do historii. W finale Francja była już o klasę lepsza od Polaków i obroniła złote medale wywalczone trzy lata temu w Tokio. Ale my i tak mamy się z czego cieszyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Łomacz przed finałowym meczem na igrzyskach: PlusLiga to najlepsza liga świata

Polscy siatkarze odebrali medale

Organizatorzy informowali przedstawicieli mediów w paryskiej hali, że ceremonia medalowa przebiegnie szybko i sprawnie. Ostatecznie trzeba było czekać ok. 45-50 minut od zakończenia meczu na to, aż siatkarze wrócą na podium postawione na parkiecie. Wszystko przez protest francuskich siatkarzy, którzy domagali się, by na podium stanął także ich 13. siatkarz, Timothee Carle, który w ich przypadku nie zagrał w żadnym meczu. Był gotowy do zmiany, ale mógł wejść do kadry wyłącznie przy kontuzji jednego z kolegów. Podstawowa 12 przetrwała turniej bez kontuzji.

Najpierw brązowe medale otrzymali Amerykanie, po kilku chwilach na stopniu dla drugiej najlepszej drużyny stanęło 13 polskich siatkarzy, bo tylu zagrało w turnieju olimpijskim. Trudno było im się uśmiechać, bo przecież doznali niedawno porażki w finale. Ale widać było, że z każdą kolejną chwilą coraz bardziej doceniali to, co osiągnęli. Zaczął się uśmiechać Łukasz Kaczmarek (stał najbardziej po zewnętrznej stronie podium, dlatego dostał medal jako pierwszy), po nim Bartosz Kurek i kolejni, aż cała kadra dziękowała kibicom za wsparcie.

Gdy Biało-Czerwoni otrzymywali medale, w hali rozległo się głośne: "Polska! Polska! Polska!". Fani cały czas byli murem za reprezentacją, którą nazywają "Gangiem Łysego" - w nawiązaniu do fryzury Bartosza Kurka, kapitana drużyny.

Srebro w Paryżu to dla Polski pierwszy medal w siatkówce od złota w Montrealu w 1976 r. W sportach drużynowych to pierwszy medal od w Barcelony 1992, kiedy wicemistrzami olimpijskimi zostali piłkarze.