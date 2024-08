Wstrząs po finale igrzysk! To koniec reprezentacji Polski jaką znamy

Niestety, Polacy przegrali z Francją w wielkim finale igrzysk olimpijskich i z Paryża wyjądą ze srebrnymi medalami. To i tak wielki sukces zespołu Nikoli Grbicia, który po igrzyskach może się zmienić nie do poznania. Dla kogo był to ostatni mecz, a kto będzie stanowił o sile polskiej kadry w następnych latach? Zapraszamy na program Sport.pl LIVE.

3 screen - TVP Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl