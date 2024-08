Wiadomo, kto skomentuje ceremonię zamknięcia igrzysk. Szpakowski się wściekł

- Pamiętajcie koledzy, jeśli nie macie szacunku do własnego nazwiska, to szanujcie nazwiska innych - napisał na portalu X Dariusz Szpakowski, który zdementował medialne informacje, jakoby miał on komentować ceremonię zamknięcia igrzysk olimpijskich w Paryżu zamiast Przemysława Babiarza. Jak się dowiedzieliśmy, nie będzie jej komentował ani Szpakowski, ani Babiarz.

FOT. Franciszek Mazur/Agencja Wyborcza.pl fot. Roman Rogalski/Agencja Wyborcza.pl