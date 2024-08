Polce puściły nerwy. Ujawniła prawdę po wyścigu w Paryżu. A to nie koniec

W piątek 9 sierpnia na torze w Saint-Quentin-en-Yvelines odbył się finał madison kobiet w kolarstwie torowym. W nim siostry Daria i Wiktoria Pikulik zajęły siódme miejsce. Polki punktowały łącznie na sześciu lotnych premiach.

Daria Pikulik nie gryzła się w język. Wyjawiła całą prawdę

Po zakończeniu rywalizacji stanęły przed kamerami "TVP Sport". W trakcie wywiadu Daria Pikulik skrytykowała Polski Związek Kolarski, opowiadając o kuriozalnych kulisach treningów do igrzysk olimpijskich.

"W lutym musiałam sama zapłacić sobie za zgrupowanie. Do kwietnia nie mieliśmy nawet informacji odnośnie finansowania. Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostałyśmy dzień przed startem. Także to nie jest nasza wina. Walczyłyśmy do końca. Możemy być z siebie dumne" - wyznała.

Wiceprezes PZKol-u skomentowała słowa Darii Pikulik. "Nie powinno to tak wyglądać"

Dotychczas Polski Związek Kolarski nie zabrał głosu w sprawie. Zmieniło się to w sobotnie południe. Na łamach "WP SportoweFakty" ukazał się komentarz wiceprezes związku, Katarzyny Dzięcioł-Biełowieżec. Działaczka przypomniała, że od kwietnia Wielkopolski Związek Kolarski został operatorem Programu wspierania kolarstwa w Polsce i ta jednostka powinna wspomagać starty polskich kolarzy torowych.

"W odniesieniu do słów Darii Pikuli trzeba podkreślić, że PZKol mimo naszych usilnych chęci i wcześniejszych starań, nie ma niestety kontroli nad działaniami Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, który zgodnie z decyzją ministra sportu jest dysponentem środków na szkolenie kadry" - powiedziała wiceprezes PZKol-u.

W dalszej części wypowiedzi Katarzyna Dzięcioł-Biełowieżec ustosunkowała się do głośnej wypowiedzi Pikulik dotyczącej braku wsparcia finansowego podczas lutowego okresu przygotowawczego. "Jeśli chodzi o kwestię finansowania okresu przygotowawczego przez Darię Pikulik, to potwierdzam, że na początku roku informowaliśmy trenerów i zawodników o problemach z decyzją, kto będzie operatorem środków. W styczniu i lutym zmaga się z tym większość związków sportowych, które również czekają na dofinansowanie ministerialne" - przyznała.

"Daria przed podjęciem decyzji przez ministra wyłożyła własne pieniądze na przygotowania i jej indywidualny tok szkolenia, jednak środki te zostały jej zwrócone przez Wielkopolski Związek Kolarski. Ale oczywiście zgadzam się, że nie powinno to tak wyglądać" - dodała.

Na koniec odniosła się do kwestii sprzętu. "Planowanie i budżetowanie zakupu odbyło się na początku roku, trener prawdopodobnie złożył wtedy zamówienie i rzeczywiście mogło ono zostać zrealizowane tuż przed startem zawodników na igrzyskach. Nie należy natomiast utożsamiać tego z tym, że sprzętu w ogóle nie było, bo zawodnicy mieli do dyspozycji rowery, na których startowali w tym sezonie" - powiedziała.