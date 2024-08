Wymowne, co na koniec zrobił Leon. Polacy nie zasłużyli na tak tęgie lanie [OCENY]

Wydaje się, że w sobotę w Paryżu Polakom do wygraniu finału nie zabrakło indywidualnego popisu któregoś z zawodników, a wyższej jakości całej drużyny. Ta była po stronie Francuzów i ich zwycięstwo jest absolutnie zasłużone. To srebro, wywalczone po 48 latach przerwy, i tak jest czymś wspaniałym. Pomimo tej porażki będzie nam długo smakować. I to w żadnym razie nie tak gorzko jak ten finał.

Po porażce 0:3 (19:25, 20:25, 23:25) z Francuzami w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu polskich siatkarzy oceniamy w skali szkolnej (1-6).

Bartosz Kurek - 4-

53 procent skuteczności w ataku, po dwóch setach. Powiedzieć, że Bartosz Kurek grał solidnie, to nie powiedzieć nic, bo wcześniej szef "Gangu Łysego" rzadko wchodził na taki poziom, nie zawsze miał takie liczby. Niestety, Francuzi, a zwłaszcza jego vis a vis Jean Patry, wykręcali jeszcze lepsze. W dodatku piłki, których Kurek nie kończy,ł często zdarzały się w momentach, gdy rywale odjeżdżali, wykorzystując sytuację.

Sam Kurek był zły, wiedział, że choć gra przyzwoicie, to tu sama przyzwoitość nie wystarcza. Zmieniony przez Bartłomieja Bołądzia w trzeciej partii uderzył w ławkę rezerwowych. Do tego polski atakujący popełnił w pierwszej i drugiej partii trzy błędy w serwisie i żadnego asa. Szkoda, że tu nie dołożył nieco więcej, ale zagrywka, delikatnie mówiąc, przez większość meczu nie była mocną stroną całego polskiego zespołu.

Bartłomiej Bołądź - bez oceny

Grał za krótko. Byłoby pięknie, gdyby wchodząc na boisko w trzecim secie odmienił grę Polaków. Niestety, pomimo kilku jego niezłych ataków tak się nie stało.

Marcin Janusz - 3-

Nie trenował tuż przed finałem, a w trakcie meczu z USA wszyscy martwiliśmy się o jego zdrowie, gdy był opatrywany. Nikt nie miał pojęcia, czy jest gotowy grać, wiadomo było, że wątpliwości są nawet w polskim sztabie. Ostatecznie wyszedł w pierwszej szóstce. Grał niezły mecz, ale nie pojawił się u niego błysk, którym zaskoczyłby Francuzów. Zresztą rywale chwilami świetnie czytali to, co zamierzał robić - Janusz lubi dać drugą szansę zawodnikowi, który chwilę temu nie skończył piłki, czego ofiarą raz padł Tomasz Fornal, dwukrotnie i dość brutalnie blokowany w drugim secie.

To nie tak, że zupełnie źle zarządzał grą Polaków, ale trudno było wyrzucić z głowy, że jeszcze niedawno miał uraz, który dalej może wpływać na to, co dzieje się z nim na boisku. W końcówce trzeciego seta Nikola Grbić zdecydował, że musi zmienić go na Grzegorza Łomacza.

Grzegorz Łomacz - bez oceny

Grał za krótko, ale gdy wszedł za Marcina Janusza w końcówce meczu, niestety, nie odwrócił tego meczu - tak, jak kilka dni wcześniej półfinału z USA.

Wilfredo Leon - 3+

Tylko jeden as w ciągu dwóch pierwszych setów. Może nie popełniał błędów, ale też nie dodawał swoim serwisem tyle, co wcześniej. A może to Francuzi byli idealnie przygotowani na jego najsilniejsze pociski? Na dobre przebudził się dopiero w końcówce, gdy kończył trzeciego seta w polu zagrywki i dał jeszcze nieco nadziei asem, a potem kolejną bombą. Jakby symbolicznie chwilę później zakończył to jednak mocną zagrywką w aut.

To nie była jego najlepsza wersja, nie był tym Leonem, który odmieniał grę Polaków wcześniej i kończył zwycięsko niemożliwy półfinał. Będzie po tym meczu wściekły, bo jego podejście jest proste: docenia tylko złoto, tylko o nie walczy. Dziś przełknie gorycz porażki w tym finale, ale może niedługo to srebro zacznie mu smakować. W końcu tak bardzo się do niego przyczynił.

Jakub Kochanowski - 4+

W dwóch pierwszych setach nie skończył tylko jednej piłki. Kolejny raz wszedł na bardzo wysoki poziom, grał na miarę swoich możliwości, ale nawet jego ataki byli w stanie podbijać Francuzi. No i ta zagrywka. Przed trzecim setem zapisano mu dwa błędy i żadnego asa. To u niemal każdego Polaka na boisku w sobotę było brakującym elementem.

Norbert Huber - 3+

Rok temu na finał mistrzostw Europy nakręcił się tak, że zobaczyliśmy jego najlepszą możliwą twarz. Teraz w finale igrzysk było inaczej. Nie był perfekcyjny w ataku, choć skuteczność na poziomie 57 procent to żaden dramat. Zdarzały mu się jednak błędy w ważnych momentach. Do tego tylko czasem jego zagrywka stwarzała takie zagrożenie u przeciwników jak w poprzednich meczach. Szkoda, ale jednocześnie ten mecz pokazał, do jakiego poziomu wcześniej nas przyzwyczaił.

Aleksander Śliwka - bez oceny

Grał za krótko. Gdy wchodził na boisko w trzecim secie, pewnie wielu przeszło przez myśl: "Ale to byłby powrót!". Śliwka, który ma za sobą bardzo trudne chwile w tym sezonie, odradzający się w finale igrzysk? Napisalibyśmy: "sceny w Paryżu". Niestety, choć jego wejście wcale nie było najgorsze, nie stał się tym, który pozwoliłby Polakom na powrót do walki o zwycięstwo w tym meczu.

Kamil Semeniuk - bez oceny

Grał za krótko. Wchodził na zmiany zadaniowe, w kilku momentach zrobił swoje. Niestety, to było wszystko, nie został też na boisku na dłużej niż kilka wymian.

Paweł Zatorski - 3

Za grę pomimo urazu, przez który po półfinale z USA, jak sam mówił "nie czuł palców u dłoni", wystawilibyśmy mu "6". Za serducho, zaangażowanie i walkę. Niestety, poziom u rywali był wyższy, a kilka piłek, które wpadło w boisko, zwłaszcza te z pola serwisowego, Zatorski będzie chciał wymazać z pamięci (w pierwszych dwóch setach miał trzy błędy w przyjęciu i 30 procent skuteczności pozytywnego przyjęcia). I tak należy mu się ogromny szacunek.

Tomasz Fornal - 3

4/10 w ataku w pierwszych dwóch setach, kilka razy blokowany przez Francuzów tak, że nawet w nim nieco przygasał ogień i furia, za którą tak go chwaliliśmy po półfinale. Tym razem nie został bohaterem. W dodatku Francuzi wybrali go sobie za cel na zagrywce i nękali mocnymi serwisami. Trudne chwile dla polskiego przyjmującego. To nie tak, że zawalił, ale jego błysk nie przyszedł, mógł grać lepiej.