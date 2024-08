Nie zgadniesz, kto pojawił się na finale Polska - Francja. Niespodziewany gość

- Potrzebuję dwóch biletów na męski finał - głosi napis na kartce trzymanej przez kibica z Sosnowca. Pierwotna wersja wspominała o trzech wejściówkach, ale jedną już udało mu się nabyć. Żona weszła z biletem, za który zapłacił 600 euro. I nie jest on odosobnionym przypadkiem fana, który tyle wydał, by zobaczyć polskich siatkarzy walczących o olimpijskie złoto.

Zobacz wideo Łomacz przed finałowym meczem na igrzyskach: PlusLiga to najlepsza liga świata

Trąbki, śpiewy, skandowanie - pod paryską halą, w której rozpoczął się przed chwilą finał turnieju olimpijskiego siatkarzy już od jakiegoś czasu panowała atmosfera sportowego święta. A wśród tańczących i robiących sobie zdjęcia fanów sporo było jeszcze przed chwilą rozglądających się uważnie osób. Jedni posiłkują się kartkami z informacją, ilu biletów potrzebują, inni prowadzą poszukiwania bardziej z ukrycia.

- Nie udało mi się kupić biletu w systemie. Bilety pojawiały się i momentalnie znikały. Pod halą kręciłem się już przed ćwierćfinałem i półfinałem, ale bez powodzenia. Może teraz się jeszcze uda. A jak nie, to pójdę obejrzeć spotkanie do którejś z pobliskich knajpek - przedstawia swój plan pan Adam z Krakowa.

Gdy pytam, ile jest gotowy wydać na bilet, to odpowiada, że 300 euro. Przy takim limicie może jednak mieć problem, bo gdy rozmawiam z kibicami, którzy kupili z drugiej ręki przynajmniej część potrzebnych wejściówek, to cena wynosi zwykle ok. 600 euro.

- To sporo, ale raz na 48 lat można zaszaleć - uśmiecha się kibicka z Sosnowca, nawiązując do poprzedniego występu Polaków w finale igrzysk.

600 euro wydał też fan, który nabył już wejściówkę dla żony, a potrzebuje jeszcze dwóch. I próbuje je nabyć od dwóch dni.

Za szczęściarzy uważać się może para z Warszawy, która bilety kupiła w systemie już rok temu. Za 100 euro od sztuki. - Trzeba było decydować się w ciemno, ale było warto - zapewniają.

A na trybunach wśród nich są też postacie dobrze znane polskim kibicom, których droga do swojego miejsca zajęła więcej czasu. Zarówno siatkarz Artur Szalpuk, jak i niedawna jeszcze gwiazda piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Błaszczykowski co rusz byli zatrzymywani i proszeni o zdjęcia i autografy. Teraz jednak - tak jak cała reszta fanów Biało-Czerwonych - trzymają po prostu kciuki za drużynę Grbicia w meczu z Francuzami.