Niemka ma już medal letnich i zimowych IO. Jak to możliwe?

Alexandra Burghardt to jedna z utalentowanych niemieckich sprinterek. Na koncie ma m.in. mistrzostwo Europy z 2022 roku w sztafecie 4x100 m. Sukces odniosła też na mistrzostwach świata, które odbywały się w tym samym roku - brąz. Kolejny cenny krążek dołożyła do kolekcji w piątkowy wieczór. Wraz z rodaczkami stanęła na najniższym stopniu podium na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W ten sposób nie tylko zyskała ogromny prestiż, ale i przeszła do historii. Dołączyła do elitarnego grona.

REKLAMA

Zobacz wideo "To zostanie zapamiętane na wieki!" Ruciak o historycznym sukcesie siatkarzy

Alexandra Burghardt wkroczyła do wąskiego grona sportowców. Takim wyczynem może pochwalić się tylko sześć legend

Brązowy krążek był już drugim dla Niemki na igrzyskach olimpijskich. Tyle tylko, że poprzedni wywalczyła w zimowej edycji imprezy, a konkretnie w Pekinie w 2022 roku. Jak to możliwe? W przeszłości rywalizowała nie tylko w biegach, ale i w... bobslejach. I to właśnie w tej dyscyplinie zgarnęła srebrny krążek wraz z Mariamą Jamanką.

Takim wyczynem może pochwalić się tylko sześciu sportowców w historii. Oni także zdobywali medale zarówno na letnich, jak i zimowych igrzyskach. I trzeba przyznać, że dziwić może rozstrzał w dyscyplinach, w których się specjalizowali. Tylko Gillis Grafstroem zdobył dwa krążki w łyżwiarstwie figurowym, ale zawody odbywały się zarówno na igrzyskach letnich, jak i zimowych.

A tak dla przykładu Jacob Tullin Thams zdobył medal w skokach narciarskich, a następnie powtórzył wyczyn w... żeglarstwie. W elitarnym gronie znajduje się też Lauryn Williams, która podobnie jak Burghardt zgarnęła medal w sztafecie 4x100 m, a następnie dołożyła kolejny w bobslejach. Krążkiem z dwóch imprez mogą pochwalić się też Christa Luding-Rothenburger, oraz Clara Hughes (zdobyły medale w łyżwiarstwie szybkim, a następnie w kolarstwie szosowym).

Absolutnym fenomenem był natomiast Eddie Eagan. Udało mu się wywalczyć krążki w boksie, jak i w bobslejach. Co więcej, oba złote. Żadni z wymienionych wyżej sportowców takim sukcesem pochwalić się nie mogą.

Gablota z medalami Niemki robi wrażenie

Alexandra Burghardt jest jedną z największych nadziei Niemiec w lekkoatletyce. Już od najmłodszych lat osiągała sukcesy. W 2012 roku zgarnęła srebro na mistrzostwach świata juniorów. Trzy lata później zdobyła złoto młodzieżowych mistrzostw Europy. Wszystkie wspomniane medale wygrywała w sztafecie 4x100 m. Warto jednak wspomnieć, że indywidualnie też odnosiła sukcesy. Na młodzieżowych mistrzostwach Europy sięgnęła po srebro w biegu na 100 m. W przeszłości rywalizowała też na dystansie 100 m przez płotki. Ostatnio próbuje sił także w biegach na 200 m czy 60 m.