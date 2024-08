Polka mknęła na pierwszym miejscu do finału i nagle szok. Koniec marzeń

Choć Dominika Putto na półmetku wyścigu kajakarskiego K1 na 500 metrów prowadziła, to ostatecznie zajęła piąte miejsce w półfinale i powalczy tylko w tzw. finale C. Polka na drugiej części dystansu osłabła i ostatecznie ukończyła zmagania z czasem 1:51.43. O 11.40 o awans do finału, w nieco innej konkurencji, powalczy Dorota Borowska.

