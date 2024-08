Horror w Paryżu. Leżała bez ruchu. Ludzie na trybunach zamarli

Alessia Zarbo od lat należy do czołowych francuskich biegaczek długodystansowych. To mistrzyni kraju na 5000 metrów z 2020 roku i utytułowana juniorka (brązowa medalistka mistrzostw Europy do lat 18 z 2018 roku). Do Paryża nie jechała może po medal konkurencji zdominowanej przez biegaczki z Afryki, jednak z pewnością występ "u siebie" dodawał jej nadziei na korzystny wynik. Niestety wszystko skończyło się bardzo źle.

Koszmar Francuzki podczas biegu. Zarbo nagle upadła bez przytomności

Na kilka okrążeń przed zakończeniem rywalizacji na 10 000 metrów Zarbo nagle niespodziewanie upadła i leżała na bieżni pozbawiona przytomności. Wyglądało to naprawdę bardzo źle, bo takie upadki znikąd, bez żadnej ingerencji rywali czy ewidentnej kontuzji nigdy niczego dobrego nie zwiastują. Do Francuzki niemal natychmiast doskoczyły służby medyczne, które bez przerywania rywalizacji zaopiekowały się zawodniczką.

Zarbo trafiła do karetki, a następnie do jednego z paryskich szpitali. Na szczęście francuskie media, w tym m.in. "L'Equipe", informowały już, że biegaczka czuje się dobrze i nic poważnego jej się nie stało. Musi jedynie solidnie wypocząć. Była ponoć znów przytomna już podczas opuszczania stadionu. Dodajmy, że mistrzynią olimpijską na 10000 metrów została Kenijka Beatrice Chebet (30:34.25), która wyprzedziła na podium Włoszkę Nadię Battocletti (30:43.35) oraz Holenderkę Sifan Hassan (30:44.12).

Rekordzista świata też skończył w karetce

To niejedyny w ostatnich dniach przypadek, gdy biegacz kończy w szpitalu zamiast na mecie. Coś takiego spotkało Etiopczyka Lamechę Girmę w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Rekordzista świata w tej konkurencji zawadził nogą o przeszkodę i upadł na tyle niefortunnie, że uderzył głową o ziemię, co pozbawiło go przytomności. Na szczęście podobnie jak Zarbo nic poważnego mu się nie stało, a w szpitalu szybko doszedł do siebie.