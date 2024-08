Pokazał, jak wygląda olimpijski medal po kilku dniach noszenia. Szok

Na dwa dni przed końcem olimpijskich zmagań Polska ma na koncie dziewięć krążków (wliczając krążki Julii Szeremety oraz siatkarzy, którzy finały mają dopiero przed sobą). To daje 41. miejsce w klasyfikacji medalowej. Najlepszymi wynikami na ten moment mogą pochwalić się: Chiny, USA i Australia. I to właśnie jeden z Amerykanów poinformował o nieoczekiwanych problemach, jakie ma ze swoim medalem.

Dostał medal. Ten po dwóch dniach zmienił barwę

Nieco ponad tydzień temu w Paryżu odbyły się zmagania na deskorolkach. Amerykanin Nyjah Huston wywalczył w nich brązowy medal olimpijski. Przed nim byli Jagger Eaton, a więc jego kolega z reprezentacji oraz Japończyk Yuto Horigome. Ten drugi obronił tytuł olimpijski z Tokio. Kilkadziesiąt godzin po otrzymaniu krążka Huston poinformował o nietypowym problemie.

"Medale olimpijskie wyglądają dobrze, gdy są nowe, ale po tym, jak zostawiłem je na skórze z odrobiną potu przez chwilę i pozwoliłem moim znajomym nosić go przez weekend, okazało się, że nie są tak wysokiej jakości, jak można by się spodziewać" - przekazał 30-latek cytowany przez Crime.org. Jak się okazuje, jego medal po prostu stracił kolor, co widać także na zdjęciach.

Czy to kwestia słabej jakości wykonania medalu, czy może błędnego dbania o niego? W komentarzach internauci przypomnieli, że brąz jest kruszcem narażonym na szybsze zniszczenie i dlatego powinien być pielęgnowany.

Dla Hustona medal wywalczony w Paryżu jest pierwszym krążkiem olimpijskim w karierze. Oprócz niego ma na koncie także sześć tytułów mistrza świata, pięć tytułów wicemistrza oraz medale z letnich X Games.