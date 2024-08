Niebywałe sceny w wielkim finale IO. Nagle do akcji wkroczył... DJ

Utwór "Imagine" skomponowany i napisany w 1971 roku przez wokalistę "The Beatles" Johna Lennona, już na zawsze wpisał się w historię igrzysk w Paryżu, a zwłaszcza dla Polaków. To tę piosenkę komentator TVP Przemysław Babiarz podczas ceremonii otwarcia nazwał "wizją komunizmu", przez co wybuchła ogromna burza. Dziennikarza zawieszono i przez długi czas TVP twardo opierało się przywróceniu go do pracy podczas igrzysk. Mimo iż fani, jego koledzy z pracy, a nawet sami sportowcy głośno o to apelowali.

REKLAMA

Zobacz wideo Łomacz przed finałowym meczem na igrzyskach: PlusLiga to najlepsza liga świata

Babiarz i TVP wywołali potężną aferę

Ostatecznie władze Telewizji Polskiej ugięły się, a Babiarz powrócił do komentowania lekkoatletyki, z którą jego głos jest zdecydowanie najbardziej kojarzony. Jak się jednak okazuje, słynny utwór Lennona pojawił się w wyjątkowych okolicznościach po raz kolejny w trakcie igrzysk. Tym razem jednak wywołał o wiele bardziej pozytywny efekt.

W finale turnieju siatkarek plażowych zmierzyły się Brazylijki Ana Patricia Santos oraz Eduarda Lisboa z Kanadyjkami Brandie Wilkerson i Melissą Humaną-Paredes. Starcie było niezwykle wyrównane. Pierwszego seta Brazylijki wygrały 26:24 (w siatkówce plażowej seta gra się do 21), Kanadyjki wyrównały stan meczu w drugiej partii (21:12), ale tie-break padł łupem zawodniczek z Ameryki Południowej (15:10), które wywalczyły złoto. Jednak w trakcie spotkania emocje nieco zbyt mocno udzieliły się zawodniczkom.

DJ rozbawił wszystkich podczas finału. Zawodniczki aż zapomniały o kłótni

Podczas tie-breaka, Ana Santos i Brandie Wilkerson wdały się w bardzo ostrą wymianę zdań. Po chwili do kłótni dołączyły też ich koleżanki z zespołów. Obie strony przez dłuższą chwilę nie mogły się uspokoić, ale w końcu odpuściły, a sędzia pokazał Kanadyjce żółtą kartkę. Swoje trzy grosze wtrącił jednak DJ, który chwilę po zamieszaniu dla rozluźnienia atmosfery puścił właśnie "Imagine" Johna Lennona, nawołując tym samym siatkarki do pogodzenia się.

Jego działania dały zamierzony efekt. Piosenka zdecydowanie rozładowała napięcie, wywołała śmiech na trybunach oraz uśmiech na twarzach zawodniczek, które chwilę później już o wiele spokojniejsze kontynuowały grę.