Komentatorka meczu Świątek wydała wyrok. O tych słowach będzie głośno

Iga Świątek zakończyła turniej olimpijski w Paryżu z brązowym medalem po wygranej nad Anną Karoliną Schmiedlovą 6:2, 6:1. To historyczny sukces - pierwszy krążek tenisistki i pierwszy w ogóle medal olimpijski polskiego tenisa. Z drugiej strony Świątek wprost mówiła, że to jej najważniejszy start w sezonie i celuje w złoto.

Dziennikarka Justyna Kostyra komentowała w Eurosporcie oraz na platformie Max półfinał Igi Świątek z Qinwen Zheng, w którym Polka okazała się gorsza (2:6, 5:7).

W rozmowie na kanale "Program Tenisowy" Kostyra została zapytana, jak patrzy na wynik naszej tenisistki w stolicy Francji. Media i kibice są bowiem podzielone, czy brąz należy rozpatrywać jedynie w kategoriach dużego osiągnięcia, czy także pewnego rozczarowania.

Jak patrzeć na wynik Świątek?

- Patrzę na to jak na wielki sukces. Jak spojrzymy na poprzednie igrzyska i zobaczymy, w jakich miejscach odpadały faworytki, to widać wyraźnie, że turniej wywiera dodatkową presję na tenisistkach. Mistrzynie olimpijskie jak Monica Puig (z Rio 2016 - red.) czy Belinda Bencić (z Tokio 2021 - red.) nie były typowane do złota. Traktuję medal Igi Świątek jak sukces, który może też zaprocentować w przyszłości. Tak, jak w przypadku Novaka Djokovicia, który czekał na złoto bardzo długo - mówiła Justyna Kostyra.

37-letni Djoković w Paryżu pierwszy raz w karierze sięgnął po olimpijskie złoto. Wcześniej miał w kolekcji tylko jeden medal - brąz z Pekinu 2008. - To bezcenne doświadczenie dla Igi. Mam nadzieję, że też będzie potrafiła patrzeć na to, jak na sukces, bo wiemy jak jest ambitna. Na pewno ona sama nie jest zadowolona z wyniku, gdy igrzyska odbywały się w jej "królestwie", na kortach Roland Garros - wskazuje dziennikarka.

Pojawiły się ostatnio komentarze ze strony części ekspertów, którzy przekonują, że nasza tenisistka w przypadku niepowodzenia w trakcie meczu nie ma innego planu. - Patrzyłem i myślałem: Iga, gdzie jest twój plan B, skrót, zmiana taktyki? Grała to samo. Grała okropnie, a Julia Putincewa fantastycznie - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" komentator BBC, David Law po spotkaniu Polki z Kazaszką na Wimbledonie. - Nie ma czegoś, co Iga może zrobić, kiedy plan A zawodzi. Bo planu B nie ma. Być może nigdy nie będzie mieć. Taki jest jej tenis. Ona 80, 90 procent meczów, wygrywa tym, co potrafi najlepiej. I może nigdy nie dołoży niczego innego - mówił dla portalu Weszło w kontekście igrzysk Tomasz Wolfke, komentator Eurosportu.

Czy Iga Świątek szuka planu B lub C?

Justyna Kostyra pytana o inne rozwiązania dla Igi Świątek przyznała: - Nie jestem wewnątrz zespołu i trudno powiedzieć, czy Świątek ma plan B, C. Możemy tylko bazować na tym, co widzimy. Pewnie czasami przydałaby się jakaś zmiana rytmu. W półfinale nie funkcjonował bekhend, o czym mówiła sama Iga, forhend też nie był idealny. Może wtedy faktycznie trzeba czasem np. podnieść piłkę albo pójść do siatki. Kilkukrotnie Iga była pod siatką, wychodziło jej to fantastycznie i może potrzeba częściej korzystać z takiego scenariusza.

Jednak zdaniem dziennikarki każdy plan w takim meczu byłoby trudno wprowadzić w życie z uwagi na emocje, jakie towarzyszyły naszej liderce rankingu. - Wydaje mi się, że w momencie, gdy Iga była tak spięta, to plany B czy C wylatują z głowy. Nieraz słyszeliśmy, jak tenisiści opowiadali, że przed spotkaniem uzgadniali coś z trenerem, ale potem wyszli na kort i zostali tam sami. Iga sama musi podejmować decyzje. Jak my przeżywaliśmy ten turniej, to pomyślmy, co musiała czuć Iga - zakończyła Justyna Kostyra.

Iga Świątek przystąpi niebawem do pierwszego turnieju po igrzyskach. Zagra w imprezie rangi WTA 1000 w Cincinnati. W sobotę wieczorem poznała rywalki - w pierwszej rundzie czeka ją wolny los, w drugiej zmierzy się z Ajlą Tomljanović albo kwalifikantką. Rywalizacja rusza od wtorku.