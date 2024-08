Natalia Kaczmarek dokonała tego jako jedyna w historii. Szczęka opada!

Jeszcze przed biegiem wiedzieliśmy, że o wyprzedzenie Salwy Eid Naser z Bahrajnu nie będzie Polce łatwo, a o pokonanie Dominikanki Mariliedy Paulino wręcz kosmicznie trudno. Do tego bardzo groźna Irlandka Rhasidat Adeleke, która z pewnością kipiała żądzą rewanżu za odebrane jej przez Kaczmarek złoto mistrzostw Europy, czy Brytyjka Amber Anning, świetnie dysponowana przed finałem. Wyzwanie było więc ogromne, ale nasza reprezentantka już nieraz pokazała, że w tym sezonie jak pisać to historię, jak robić to furorę.

Kaczmarek lepsza z roku na rok. Paulino ma się czego obawiać?

Z obu tych założeń wywiązała się znakomicie. Brązowy medal, po raz kolejny złamana bariera 49 sekund (48,98), pierwszy indywidualny olimpijski krążek w karierze i ogromna radość skwitowana łzami w wywiadzie po biegu. Eid Naser, a zwłaszcza Paulino (rekord igrzysk olimpijskich 48,17) były nie do dogonienia. Jednak Kaczmarek ma tylko 26 lat, a jak widać, rozwija się z sezonu na sezon. Kto wie, czy już wkrótce jej rywalki zamiast czuć oddech na plecach, nie zobaczą, jak Polka je wyprzedza.

Natalia Kaczmarek przeszła do historii! Tylko ona tego dokonała

Wyczyn naszej biegaczki oznaczał też kilka innych historycznych osiągnięć. Kaczmarek stała się pierwszą od 39 lat zawodniczką, która na 400 metrów trzykrotnie w jednym sezonie złamała barierę 49 sekund (poprzednio dokonała tego Olga Bryzgina ze Związku Radzieckiego w 1985 roku). Jednak konto Athletics News na portalu X podkreśla jeszcze większy wyczyn naszej reprezentantki i nie chodzi tu o to, że uratowała honor polskiej lekkoatletyki na tych igrzyskach (co oczywiście też jest prawdą).

Natalia Kaczmarek, zdobywając indywidualny brąz w Paryżu, stała się jedyną w historii zawodniczką, która ma medale wszystkich możliwych konkurencji, polegających na bieganiu na 400 metrów (nie licząc biegu przez płotki). Polka ma złoto w sztafecie mieszanej 4x400 metrów i srebro w sztafecie 4x400 metrów kobiet z Tokio. Tym razem dorzuciła krążek indywidualny, kompletując "hattricka", jakiego poza nią nie ma na ten moment nikt.