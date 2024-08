Siatkówka. O której mecz Polska - Francja dzisiaj? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Poprzednie pięć edycji igrzysk olimpijskich reprezentacja Polski kończyła na etapie ćwierćfinału, co okrzyknięto "klątwą". Siatkarze Nikoli Grbicia przyjechali więc do Francji z jasnym celem - przełamać impas i zdobyć medal. I finalnie im się to uda. W walce o strefę medalową pokonali 3:1 Słowenię, a następnie w półfinale przetrwali ogromny kryzys, podnieśli się z kolan, doprowadzając do tie-breaka, a tam triumfowali nad Amerykanami. Tym samym po raz pierwszy od 48 lat zagrają o złoty medal igrzysk.

Igrzyska olimpijskie 2024. O której grają polscy siatkarze? Gdzie oglądać mecz Polska-Francja?

Zadanie nie będzie jednak łatwe. W decydującym meczu Biało-Czerwoni zmierzą się z Francuzami. Ci dotarli do finału, po drodze eliminując m.in. faworyta Włochy i to aż 3:0. Co więcej, będą oni niezwykle zmotywowani, by wygrać w sobotnie popołudnie. Nie dość, że są obrońcami tytułu - przed trzema laty w Tokio pokonali 3:2 Rosjan - to jeszcze wspierać będzie ich publiczność. W końcu tegoroczne igrzyska rozgrywane są właśnie w stolicy ich państwa.

Biało-Czerwoni zrobią jednak wszystko, by to na polskich szyjach zawisł złoty medal. Tym bardziej że pragną wziąć rewanż na Francuzach. To właśnie z nimi przegrali przed trzema laty w ćwierćfinale igrzysk, co pozbawiło ich szans na medal. A na tym nie koniec. To właśnie Francuzom uległa nasza kadra w półfinale tegorocznej Ligi Narodów, przez co nie udało się obronić tytułu - Biało-Czerwoni musieli zadowolić się brązowym krążkiem.

Niewykluczone jednak, że przystąpimy do tego spotkania mocno osłabieni. Na pewno zabraknie w nim Mateusza Bieńka, który doznał poważnej kontuzji stopy w ćwierćfinale i wycofano go z dalszej rywalizacji. Pod dużym znakiem zapytania stoi też występ Marcina Janusza. Rozgrywający narzekał na mocny ból pleców w półfinale, przez co musiał przedwcześnie zejść z boiska. Wówczas zastąpił go Grzegorz Łomacz i niewykluczone, że teraz będzie podobnie. 36-latek dał dobrą zmianę.

Janusza zabrakło też na piątkowym treningu, o czym donosiła Agnieszka Niedziałek, korespondentka Sport.pl z Francji. - Marcin poddawany jest zabiegom rehabilitacyjnym. Trwa walka o jego powrót do sprawności - mówił Mariusz Szyszko, rzecznik prasowy PZPS. Na treningu pojawił się natomiast Paweł Zatorski, który także doznał kontuzji barku w starciu z USA. Wydaje się więc, że zagra w meczu o złoto.

Mecz finałowy igrzysk olimpijskich pomiędzy reprezentacją Polski a Francją odbędzie się już w sobotę 10 sierpnia. Godzina jego rozpoczęcia jest jednak dość nietypowa. To 13:00. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanałach TVP 1 oraz Eurosport 1. Stream będzie dostępny też na stronie tvpsport.pl czy na platformie Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.