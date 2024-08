Właśnie to zrobiła Natalia Kaczmarek po odebraniu medalu. Jakby chciała powiedzieć, coś ważnego

Natalia Kaczmarek w ciągu 12 miesięcy została wicemistrzynią świata, mistrzynią Europy, nową rekordzistką Polski na 400 metrów i brązową medalistką mistrzostw Europy. Uśmiechnięta od ucha do ucha wyszła ponownie na Stade de France, by odebrać olimpijski medal.

REKLAMA

Zobacz wideo Łomacz przed finałowym meczem na igrzyskach: PlusLiga to najlepsza liga świata

Kaczmarek odebrała medal igrzysk olimpijskich

Natalia Kaczmarek zajęła trzecie miejsce z czasem 48.98 sek. - takim samym, jaki osiągnęła, zdobywając mistrzostwo Europy w Rzymie. Na IO w Paryżu musiała uznać wyższość dominatorki w tej konkurencji, Marileidy Paulino (48.17 - rekord olimpijski), a także rewelacyjnie spisującej się w stolicy Francji Salwy Eid Nasser z Bahrajnu (48.53 - najlepszy wynik w sezonie).

Polka wyszła na ceremonię medalową chwilę po godzinie 22:30. Kiedy spiker przeczytał jej nazwisko, ta zadowolona wręcz wskoczyła na olimpijskie podium na Stade de France, pomachała publiczności, a uśmiech nie znikał z jej twarzy. Była dumna z tego, co osiągnęła. Kiedy medal zawisł na jej szyi, wzięła go w rękę, spojrzała w kamerę, szeroko się uśmiechnęła, jakby chciała przekazać subtelnie: "Tak, zrobiłam to!".

Po wysłuchaniu hymnu Dominikany wszystkie trzy medalistki zapozowały fotoreporterom, a potem zrobiły wspólne selfie na podium.

- Medal olimpijski to dla mnie niesamowita rzecz. W życiu sobie nie wyobrażałam, że zdobędę medal na 400 metrów. Zdobyłam go już w sztafetach, ale myślę, że indywidualnie to jest inna sprawa. Naprawdę dla mnie on smakuje jak złoto - mówiła Kaczmarek po biegu na antenie TVP Sport.

Dla Natalii Kaczmarek to pierwszy indywidualny olimpijski medal w karierze. W Tokio wywalczyła złoto ze sztafetą mieszaną 4x400 m i srebro ze sztafetą kobiecą na tym samym dystansie. Jej dorobek już jest imponujący, a ma zaledwie 26 lat. Oprócz trzech medali IO ma srebro MŚ, dwa złote i dwa srebrne medale ME, srebro i brąz halowych MŚ i brąz halowych ME.