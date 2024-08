Ogłaszają ws. Natalii Kaczmarek. To już pewne. Kosmiczne osiągnięcie!

Mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, wicemistrzyni olimpijska w sztafecie 4x400 metrów, rekordzistka Polski na w hali i na stadionie, mistrzyni Europy z Rzymu - oto największe osiągnięcia w sportowej karierze Natalii Kaczmarek, która w piątkowy wieczór do tej listy może dopisać sobie brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu! Nasza reprezentantka udowodniła, że nie bez powodu była stawiana w gronie faworytek do zgarnięcia krążka.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek pewna siebie przed Igrzyskami!

Natalia Kaczmarek zdominowała rywalizację na 400 metrów w Europie. Wystarczy spojrzeć na statystyki

- Medal olimpijski to dla mnie niesamowita rzecz. W życiu sobie nie wyobrażałam, że zdobędę medal na 400 metrów. Zdobyłam go już w sztafetach, ale myślę, że indywidualnie to jest inna sprawa. Naprawdę dla mnie on smakuje jak złoto. Wiedziałam, że jestem przygotowana na bardzo szybkie bieganie i rekord życiowy, ale i to, że niekoniecznie go pobiję - ekscytowała się tuż po finiszu i kolejnym medalu dla naszego kraju w stolicy Francji.

Po wielkim sukcesie 26-latki do pracy od razu zabrały się profile analityczne, które opublikowały bardzo ciekawe statystyki nt. osiągnięcia Polki. Athletics News ustaliło, że Natalia Kaczmarek to... najszybsza Europejka w XXI wieku w rywalizacji na 400 metrów! Tylko w tym roku nasza zawodniczka aż trzykrotnie przekroczyła magiczną barierę poniżej 49 sekund. W nowym stuleciu ta sztuka nie udała się żadnej innej biegaczce ze starego kontynentu.

Oto najlepsze wyniki Europejek w biegu na 400 metrów w XXI wieku

48.90 Natalia Kaczmarek (2024)

48.98 Natalia Kaczmarek (2024)

48.98 Natalia Kaczmarek (2024)

49.07 Rhasidat Adeleke - Irlandia (2024)

49.16 Antonina Kriwoszapka - Rosja (2012)

Nic dziwnego, że za piątkowy medal Kaczmarek zgarnęła imponujące nagrody ufundowane przez Polski Komitet Olimpijski oraz ministerstwo. Warto zaznaczyć, że Kaczmarek to trzecia polska biegaczka w historii IO z kompletem medali w trzech różnych kolorach. Podobnym osiągnięciem mogą pochwalić się Irena Szewińska i Teresa Ciepły. Brąz 26- latki to również 18. krążek olimpijski z tego kruszcu w lekkoatletyce w historii Polski.