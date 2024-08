Boniek się "nie popisał" po sukcesie Kaczmarek. Bezlitosne komentarze. "Nie wypada"

To był popis Natalii Kaczmarek na Stade de France. "Miała złoto i srebro ze sztafet, teraz ma brąz! Natalia Kaczmarek w kapitalnym stylu spełniła marzenie swoje, ale i nasze też. Polka zdobyła medal igrzysk olimpijskich Paryż 2024 w indywidualnym biegu na 400 metrów! Świętej pamięci Irena Szewińska po prawie 50 lat latach ma wreszcie godną następczynię!" - pisał nasz korespondent z Paryża Łukasz Jachimiak.

Zbigniew Boniek skomentował bieg Natalii Kaczmarek. Poszło o sponsora

Po biegu Kaczmarek w mediach społecznościowych wypowiadali się kibice i eksperci, którzy byli pod wrażeniem występu 26-latki. Głos zabrał też Zbigniew Boniek. Legendarny piłkarz jednak zwrócił uwagę na coś innego, a mianowicie sponsora na stroju biegaczki.

"Widzę, ze nasza 'atletyka' olewa kontrakt z zagranicznym sponsorem i startuje z inną marką…" - zwrócił uwagę były prezes PZPN, nawiązując do tego, że przecież przed igrzyskami PKOl zerwał umowę z 4F, a nowym sponsorem polskiej kadry olimpijskiej został Adidas.

Internauci bardzo szybko wyjaśnili Bońkowi, o co chodzi. "Lekkoatletyka ma swój własny kontrakt" - przekazano. "To zupełnie normalne" - dodał inny z internautów. Rzeczywiście w czerwcu 2024 Polski Związek Lekkiej Atletyki ogłosił przedłużenie współpracy z 4F o kolejne osiem lat, a więc do igrzysk w Australii.

Tym samym "szpilka" Zbigniewa Bońka w Kaczmarek i lekką atletykę była nieudana. Ikona polskiej piłki nie miała wiedzy, jak wygląda sytuacja ze sponsorami poszczególnych zawodników. "Aż wstyd, mając takie zasięgi, takie głupoty pisać. Prezesie, nie wypada...", "Piątek wieczór, niekumacja, myśli, że jest się wielkim. Wszystko jasne... Skasuj Pan" - pisali oburzeni kibice.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz kiedy Boniek zabrał głos na temat niezwiązany z piłką nożną. Często były prezes PZPN wypowiada się o polityce czy innych sportach. Także teraz w trakcie igrzysk w Paryżu.