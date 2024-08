Paryż 2024. O której dzisiaj starty Polaków? Terminarz 10 sierpnia [HARMONOGRAM]

Natalia Kaczmarek była jedną z głównych faworytek do zgarnięcia medalu w finałowym biegu kobiet na 400 metrów podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. I w piątek 26-latka potwierdziła kapitalną formę! Zajęła trzecie miejsce, po czym dumnie prezentowała polską flagę w stolicy Francji. - Medal olimpijski to dla mnie niesamowita rzecz. W życiu sobie nie wyobrażałam, że zdobędę medal na 400 metrów. Zdobyłam go już w sztafetach, ale myślę, że indywidualnie to jest inna sprawa. Naprawdę dla mnie on smakuje jak złoto - mówiła tuż po zakończeniu rywalizacji.

Polacy z kolejnymi szansami na medale. Kiedy startują w sobotę?

Teraz przed szansą na medale stanie m.in. siatkarska reprezentacja Polski. W sobotę drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia w finale zagra z gospodarzami turnieju, czyli Francuzami. W półfinale nasi zawodnicy stoczyli pięciosetowy bój z Amerykanami, podczas którego kultową już przemowę wygłosił Tomasz Fornal. Wiemy już, że nareszcie - pierwszy raz od 1992 roku - zgarniemy medal na igrzyskach w sporcie drużynowym.

Polscy kibice z zapartym tchem będą również śledzili walkę o złoto Julii Szeremety. Nasza pięściarka w kategorii do 57 kg zawalczy z Tajwanką Yu-Ting Lin. Niestety w ostatnich dniach o rywalce 20-latki jest bardzo głośno. Wszystko przez to, że w 2023 roku zawieszona przez Międzynarodową Federację Bokserską (IBA), według której miała nie przejść testów płci. Mimo to Szeremeta podczas igrzysk pokazała, że nie boi się żadnej przeciwniczki.

Sobota 10 sierpnia to również finał rzutu oszczepem z udziałem Marii Andrejczyk, pięciobój czy zapasy. Mówiąc krótko, tego dnia znów czekają nas wielkie emocje!

Tak wygląda harmonogram startów Polaków na sobotę 10 sierpnia

Pięciobój nowoczesny:

9:30 – półfinał pań (Anna Maliszewska, Natalia Dominiak)

17:30 – finał mężczyzn (Łukasz Gutkowski)

Skoki do wody:

10:00 – półfinał skoków z 10-metrowej wieży (Robert Łukaszewicz)

15:00 – finał skoków z 10-metrowej wieży (ew. Łukaszewicz)

Kajakarstwo:

10:30 – półfinał K1 500 metrów (Dominika Putto)

11:40 – półfinał C1 200 metrów (Dorota Borowska)

13:00 – finał K1 500 metrów (ew. Putto)

13:50 – finał C1 200 metrów (ew. Borowska)

Zapasy:

ok. 11:10 – repasaż kategorii do 125 kilogramów w stylu wolnym (Robert Baran)

ok. 11:30 – 1/8 finału kategorii do 97 kilogramów w stylu wolnym (Zbigniew Baranowski)

Siatkówka:

13:00 – finał mężczyzn – Polska vs Francja

Podnoszenie ciężarów:

16:00 – kat. do 81kg kobiet (Weronika Zielińska)

Kolarstwo torowe:

17:19 – keirin mężczyzn, 1. runda (Mateusz Rudyk)

19:21 – kolarstwo torowe, keirin mężczyzn, repasaże (ew. Rudyk)

Lekkoatletyka:

19:30 – finał rzutu oszczepem kobiet (Maria Andrejczyk)

20:15 – finał 1500 metrów kobiet (Klaudia Kazimierska)

Boks: