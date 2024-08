Oto emerytura Natalii Kaczmarek. Tyle będzie dostawać od rządu do końca życia

Mamy to! Piątek 9 sierpnia już na zawsze przejdzie do historii polskiej lekkoatletyki. Tego dnia po brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu sięgnęła Natalia Kaczmarek. W finale biegu na 400 metrów 26-latka udowodniła, że jest w kapitalnej formie. Innym powodem do szczęścia jest dla niej fakt, że zagwarantowała sobie tzw. emeryturę olimpijską. Ile obecnie polski rząd płaci medalistom igrzysk?

3 Fot. Kai Pfaffenbach / REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl