Kaczmarek stanęła przed kamerami TVP i od razu wypaliła. "Chce mi się płakać"

Natalia Kaczmarek pewnie wygrała bieg eliminacyjny i półfinałowy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, dzięki czemu dostała się do finału biegu na 400 m. W nim po raz kolejny pokazała klasę i z wynikiem 48,98 s zajęła trzecią pozycję, zdobywając dziewiąty medal dla Polski (wliczając krążki Julii Szeremety i siatkarzy o nieznanym jeszcze kolorze).

Natalia Kaczmarek zabrała głos po zajęciu trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich w Paryżu

Po biegu Kaczmarek udzieliła wywiadu TVP. - Chce mi się płakać, jak to słyszę. Jeszcze powoli nie dowierzam - mówiła, a z oczu płynęły jej łzy. Następnie podzieliła się swoimi odczuciami po tym spektakularnym sukcesie.

- Medal olimpijski to dla mnie niesamowita rzecz. W życiu sobie nie wyobrażałam, że zdobędę medal na 400 metrów. Zdobyłam go już w sztafetach, ale myślę, że indywidualnie to jest inna sprawa. Naprawdę dla mnie on smakuje jak złoto - wyznała.

Polka liczyła się z tym, że w Paryżu będzie musiała dać z siebie wszystko. - Wiedziałam, że jestem przygotowana na bardzo szybkie bieganie i rekord życiowy, ale i to, że niekoniecznie go pobiję - powiedziała. Zabrakło jej do tego ośmiu setnych, ale o tym, jak wysoki był poziom rywalizacji, najlepiej świadczy rekord olimpijski Marileidy Paulino (48,17 s).

- Widzieliście, jaki tu jest turniej, wszyscy są niesamowicie przygotowani. Tak jak wiele razy mówiłam, to jest walka o medale, nie o czasy. Ale i tak pokazałam, że jestem na to przygotowana w tym sezonie. I po prostu jestem trzecia na świecie - powiedziała, po czym szeroko się uśmiechnęła.

Szczere wyznanie Natalii Kaczmarek po zdobyciu medalu igrzysk. "Wyłączyłam się kompletnie"

Lekkoatletka była w kapitalnym nastroju, choć w ostatnich dniach musiała trochę odciąć się od świata. - Na pewno czułam presję, lecz jestem przygotowana, żeby sobie z nią radzić. Wyłączyłam się kompletnie, w tym media społecznościowe. Wiedziałam, co muszę zrobić. Startowałam na niejednej imprezie, dlatego byłam przygotowana - przyznała. A z każdym kolejnym biegiem czuła się coraz pewniej.

- Szczerze mówiąc, eliminacje były dla mnie bardzo stresujące, półfinał był stresujący, a finał to była dla mnie nagroda. Nie wiedziałam, czy zdobędę tu medal, wierzyłam w to, ale sam ten finał był nagrodą. Byłam dumna, że mogę w nim biec i naprawdę dobrze się bawić - oznajmiła. Zwłaszcza że nie wszyscy radzą sobie z oczekiwaniami.

- Po drodze wysypują się faworytki, więc wiem, jakie to jest stresujące. Można się potknąć i dlatego to było takie ważne, aby wejść do finału - dodała. W nim wszystko poszło po myśli naszej zawodniczki. - Marzyłam o tym medalu. Jestem z siebie dumna i naprawdę czuję dużą ulgę, że to zrobiłam i spełniłam cel na ten sezon - zakończyła.