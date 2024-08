Świętować zaczęliśmy 50 metrów przed metą. Wiedzieliśmy, że Natalia Kaczmarek już to ma!

"Lekka, lekka, lekka Natalia Kaczmarek" – coś takiego zobaczyłem w u kolegi z „Rzeczpospolitej", gdy zerknąłem mimochodem na ekran jego komputera kilka minut przed finałem. Zostawiając tylko to w polu przeznaczonym na początek swojego tekstu tak naprawdę oddał całą prawdę. Natalia Kaczmarek z imponującą lekkością pomknęła po mokrej bieżni Stade de France na olimpijskie podium!

REKLAMA

Zobacz wideo Ruciak szczerze o Kurku: Drużyna go obserwuje

Wychodząc na prostą prowadzącą do mety Kaczmarek była czwarta. Ale już na 40-50 metrów przed finiszem w grupie polskich dziennikarzy zaczęliśmy świętować, bo wszyscy widzieliśmy, że ona to zrobi! Kaczmarek z lekkością połykała kolejne metry i w końcu połknęła Rhasidat Adeleke. Reprezentantka Irlandii okazała się za słaba, żeby zagrozić atakowi Polki na wymarzony medal. Czas Natalii – 48,98 s, a czas Adeleke – 49,28 s. Szybsze od Kaczmarek były tylko Dominikanka Paulino (48,17 s) i była dopingowiczka z Bahrajnu Naser (48,53 s). Ale zostawmy w spokoju złotą i srebrną medalistkę. Mamy swoją – fetujmy!

Trzy lata temu Kaczmarek została mistrzynią olimpijską w sztafecie mieszanej i wicemistrzynią olimpijską w sztafecie klasycznej. To były wielkie sukcesy i dały Natalii turbodoładowanie. Z nim Kaczmarek biegnie tak, że wyprzedza nawet nasze niedawne marzenia. Ludzie kochani, mamy brązowy medal w biegu na 400 metrów! To trochę tak, jakbyśmy się przenieśli w czasie do lat 70. i znów podziwiali wspaniałą Irenę Szewińską!

- Co by nie mówić, dla sportowca medal indywidualny jest najważniejszy. Jak zdobywa się go w sztafecie, to jest się jedną z czterech, jest się częścią medalu. A jak ktoś wygrywa coś samodzielnie, to staje się bardziej rozpoznawalny. Myślę, że skoro Natalia ma już dwa medale olimpijskie ze sztafet, to zrobimy wszystko, żeby przeszła do historii też jako pojedyncza medalistka. Jako Natalia Kaczmarek, a nie jako część sztafety – mówił Marek Rożej kilka dni temu w rozmowie ze Sport.pl.

Rożej przyjechał do Paryża jako trener indywidualnej wicemistrzyni świata z ubiegłego roku. I – co tu dużo mówić – jednej z największych gwiazd naszego sportu.

W prestiżowym biegu na jedno okrążenie ściga się cały świat. A Kaczmarek miała w tym roku drugi wynik. I to jaki! 48,90 s to rekord Polski poprawiony z już też spektakularnego 48,98. A przecież poprzedni sezon Natalia kończyła z życiówką wynoszącą 49,48. I z pytaniem czy w końcu dogoni Irenę Szewińską.

Świętej pamięci pani Irena w 1976 roku wygrała 400 metrów na igrzyskach w Montrealu. Uzyskała tam wynik 49,28 s. To był rekord świata. A jako rekord Polski przetrwał aż do czerwca bieżącego roku – 48 lat.

Świętej pamięci Irena Szewińska wywalczyła na igrzyskach olimpijskich aż siedem medali, najwięcej ze wszystkich polskich sportowców w historii. Natalia Kaczmarek ma już trzy olimpijskie krążki. I dopiero 26 lat.

Teraz rekord świata? Dla Kaczmarek i Rożeja niemożliwe nie istnieje!

Na pytanie o to, co Natalia jeszcze może zrobić i jakie ma rezerwy, trener Rożej odpowiada tak: - Sam chciałbym to wiedzieć! To bardzo trudne pytanie. Mogę tylko powiedzieć, że zwiększyliśmy pracę objętościowo na treningach, zwiększyliśmy siłownię, wszystko zwiększyliśmy. I jak widać, przynosi to efekty, bo Natalia znowu zrobiła ogromny skok wynikowy. Przecież już poprawiła się w sezonie o grubo ponad pół sekundy. A już na starcie tego sezonu miała wynik ze światowej czołówki. Widać, że jej organizm rewelacyjnie reaguje na trening. Natomiast czy to jest jej max? Mam nadzieję, że nie i z tego, jak ona się zachowuje na treningach, myślę, że w dalszym ciągu ma rezerwy […] Słucham Natalii. Często jest tak, że ta aplikacja [monitorująca wszystkie parametry organizmu Natalii] świeci na czerwono, alarmując, że organizm jest wykończony, a zawodniczka mówi, że nie czuje się zmęczona. A więc wtedy nie ma powodu, żeby zmieniać jednostkę treningową.

I dalej: - Bardzo często tak jest, że zaplanuję coś, co mi się wydaje bardzo mocną jednostką i że ona nie wytrzyma, a ona cały tydzień takiej mocnej pracy wytrzymuje i jeszcze pyta czy możemy coś dołożyć, czy możemy skrócić przerwę, czy może pobiec jeszcze jedną jednostkę. Super, bo na tym polega trening na najwyższym poziomie. To jest lawirowanie na cienkiej granicy ekstremalnego zmęczenia i obciążenia.

To są świetne wiadomości! Tak świetna jak ta najważniejsza z piątkowego wieczoru na Stade de France! Bo to znaczy, że mamy nie tylko olimpijski medal, ale też zapowiedź dalszych sukcesów naszej biegaczki!

Trener Rożej wierzy nawet, że z czasem Kaczmarek zacznie się zbliżać do rekordu świata – kosmicznego 47,60 s Marity Koch z 1985 roku. Powiecie, że to niemożliwe? A czy jeszcze pięć lat temu powiedzielibyście, że Polka może mieć olimpijski w biegu na 400 metrów? Dlaczego akurat pięć lat temu? Bo wtedy wielkim wydarzeniem było już to, że w finale mistrzostw świata mieliśmy Justynę Święty-Ersetic i Igę Baumgart-Witan. Na siódmym i ósmym miejscu. A Kaczmarek była wówczas dopiero juniorką. Obiecującą, ale przecież droga z podium młodzieżowych mistrzostw Europy (złoto indywidualnie, z czasem 52,34 s, i w sztafecie) w szwedzkim Gavle do olimpijskiego podium w Paryżu, to musiało być coś tak abstrakcyjnego, że zwykły śmiertelnik nawet nie włączałby na taką trasę nawigacji. Ale Natalia jest niezwykła. I trener Rożej również! Oni się na tę mission impossible nie porwali, tylko wszystko zaplanowani i perfekcyjnie wykonali!