MAMY TO! Natalia Kaczmarek medalistką olimpijską!

Natalia Kaczmarek z łatwością przeszła eliminacje, nawet się nie zmęczyła w swoim biegu. W półfinale stoczyła zacięty pojedynek z Amber Anning o pierwsze miejsce na mecie. Ta walka kosztowała ją trochę sił. Ale do piątkowej rywalizacji w wielkim finale przystąpiła w pełni wypoczęta i gotowa czynić wielkie rzeczy.

Kaczmarek z olimpijskim medalem!

W finałowym biegu Polka ruszała z szóstego toru - między faworytką do złota, Marileidy Paulino z Dominikany, a Salwą Eid Naser z Bahrajnu. Musiała zatem poradzić sobie z presją wywieraną przez co najmniej pół okrążenia przez mistrzynię świata oraz naciskać na rewelacyjnie spisującą się tutaj biegaczkę z Azji. A na torze mieliśmy jeszcze wicemistrzynię Europy Rashidat Adeleke, wspomnianą wcześniej Anning i Amerykankę Alexis Holmes, które stać było na dobre bieganie.

Warunki były trudne, w ciągu dnia nad Stade de France mieliśmy dość mocne opady deszczu, bieżnia zdążyła zrobić się mokra. Ale Kaczmarek zaliczyła w tych warunkach całkiem dobry start, początkowo odpierała atak Paulino. Bardzo mocno wystartowała Naser, mocne tempo narzuciły biegnące na czwartym torze Adeleke i na najbardziej zewnętrznym Holmes.

Po 250 metrach na prowadzenie zaczęła wysuwać się Paulino - na ostatnią prostą wbiegła z kilkumetrową przewagą, którą miarowo powiększała. Dominikanka uciekła i samotnie wbiegła na metę, udowadniając, że to ona króluje na dystansie jednego, płaskiego okrążenia. Rok temu zdobyła mistrzostwo świata, teraz dołożyła mistrzostwo olimpijskie z czasem 48,17 s., ustanawiając rekord olimpijski.

Kaczmarek toczyła walkę o podium z Adeleke. Polska biegaczka miała lepszy finisz od tej rywalki i dobiegła do mety na trzeciej pozycji, zostając tym samym brązową medalistką igrzysk olimpijskich! To jej życiowy sukces i jednocześnie pierwszy polski medal w lekkiej atletyce w Paryżu. Czas Kaczmarek to 48,98. Druga była Naser.