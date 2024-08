Nieprawdopodobny mecz w półfinale igrzysk. Były gwiazdor Industrii Kielce bohaterem!

Niemieccy piłkarze ręczni w dramatycznych okolicznościach awansowali do półfinału turnieju olimpijskiego. Na sześć sekund przed końcem ćwierćfinału z Francją przegrywali 24:25, lecz wtedy przechwycili piłkę po katastrofalnym błędzie Diki Mema, zdobyli bramkę i doprowadzili do wyrównania. A po dogrywce zwyciężyli 35:34. W meczu o finał zmierzyli się z Hiszpanią, która w ćwierćfinale po dogrywce pokonała Egipt (29:28).

REKLAMA

Zobacz wideo Ruciak szczerze o Kurku: Drużyna go obserwuje

Niemcy znów lepsi od Hiszpanii na turnieju piłki ręcznej podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu

Oba zespoły spotkały się już w fazie grupowej. Wtedy Niemcy zwyciężyli 33:31 i to oni dużo lepiej rozpoczęli półfinał - w pewnym momencie prowadzili już nawet czterema bramkami. Tyle że od stanu 11:7 zaczęły się ich problemy i na przerwę schodzili przy remisie 12:12.

Po przerwie Niemcy wrócili na właściwe tory i szybko zyskali kilkubramkową przewagę, której przez długi czas nie oddawali. Ale znów im bliżej było końca, tym większe były ich trudności. Doszło do tego, że na dziewięć minut przed końcem Hiszpanie po raz pierwszy objęli prowadzenie (23:22).

Jednak w ostatnich minutach Niemcy mogli liczyć na swojego bramkarza Andreasa Wolffa, który niedawno odszedł z Industrii Kielce do THW Kiel. Najpierw dwukrotnie zatrzymał on Javiera Rodrigueza i to między innymi dzięki tym interwencjom niemiecki zespół wyszedł na prowadzenie 25:24. A po chwili Wolff popisał się kluczową interwencją i zatrzymał Alexa Dujszebajewa, z którym do niedawna grał w Kielcach.

Andreas Wolff bohaterem reprezentacji Niemiec. 20 lat i koniec. Hiszpania znów czuje niedosyt

Później Hiszpanie powstrzymali atak Niemców i mieli jeszcze szansę, aby doprowadzić do remisu. Jednak źle rozegrali ostatnią akcję i nie wykreowali sobie dobrej pozycji rzutowej. W efekcie przegrali 24:25 i na drugich z rzędu igrzyskach zagrają o brąz - w Tokio pokonali Egipt (33:31).

Natomiast reprezentacja Niemiec zagra o złoto po raz pierwszy od 20 lat (wtedy 24:26 z Chorwacją). I zawdzięczają to przede wszystkim Wolffowi, który odbił aż 22 rzuty i bronił z fenomenalną skutecznością 50 proc., a po końcowej syrenie utonął w objęciach kolegów. Być może taką formę pokaże również w niedzielnym finale - tam Niemcy zagrają z wygranym meczu Słowenia - Dania, który rozpocznie się w piątek o godz. 21:30. Przegrany będzie rywalem Hiszpanii w spotkaniu o trzecie miejsce, zaplanowanym na niedzielę 11 sierpnia.