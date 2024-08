Polak bez medalu. Finał był popisem jednego zawodnika

W półfinale w kategorii C-1 na 1000 metrów kajakarz Wiktor Głazunow pokazał się z bardzo dobrej strony i uzyskał trzeci czas w swoim półfinale. To mogło rozbudzić nadzieje na to, że Polak postara się powalczyć o medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Ostatecznie do tego nie doszło, a na każdej z ćwiartek Głazunow nie był w stanie zbliżyć się do czołowej trójki. Mistrzem olimpijskim został absolutny faworyt, a więc Czech Martin Fuksa.

3 screen: TVP Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl